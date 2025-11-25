본문 바로가기
국립금오공대, 유학생 위한 ‘Super Job Day’ 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.25 13:15

경북RISE사업 일환, 국립금오공대-경운대-구미대 유학생 취업 지원
외국인 구직자와 기업 인사담당자 1:1 현장 매칭 등 추진

국립 금오공과대학교가 대학에서 추진하고 있는 RISE 사업의 일환으로 외국인 유학생들을 위한 'Super Job Day' 행사를 개최했다.


국립금오공대, 경운대, 구미대가 참여하고 있는 RISE 사업 MEGAversity 연합대학의 외국인 유학생 취업 지원을 위한 이번 행사는 구미시가 주최한 '워크인구미(Walk in Gumi) 취업매칭데이'와 함께 지난 12일 구미시 복합스포츠센터에서 열렸다.

국립금오공대, 유학생 위한 ‘Super Job Day’ 개최
Super Job Day 행사는 외국인 구직자와 지역 기업 간의 고용 연결을 강화하고, 구직자의 국내 취업 역량을 높이기 위해 마련됐다. 관내 20여 개 중소기업과 외국인 유학생, 지역 대학생 등 약 400여 명이 참여했다.


행사는 ▲외국인 구직자와 기업 인사담당자 간 1:1 현장 매칭 면접 ▲전문 컨설턴트의 이력서·자기소개서 클리닉 및 취업 상담 ▲비자 및 법률 안내 ▲퍼스널 컬러 진단과 이미지 컨설팅 등 유학생들을 위한 실질적인 프로그램으로 큰 호응을 받았다.


또한 참여자들을 위한 VR 체험, 캘리그라피, 인생네컷 촬영 등 문화 체험 부스와 기업 홍보관을 통해 참가자들에게 취업 정보와 더불어 지역문화 체험의 기회를 동시에 제공했다.


권오형 국립금오공대 RISE 사업단장(직무대리)은 "지역 기업의 글로벌 인재 채용 활성화와 외국인의 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 이번 행사를 마련하게 됐다"며 "앞으로도 대학과 지역사회, 기업이 함께 성장할 수 있는 일자리 연계 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.


국립금오공대 RISE 사업단은 경상북도 RISE의 핵심 과제인 MEGAversity 연합대학의 '지역형 글로벌 교육자치 모델' 실현을 위해 취업 지원뿐만 아니라 스포츠 행사, 문화 탐방 등 다양한 교류 활동을 추진하고 있다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
