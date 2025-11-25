본문 바로가기
인천 송도에 바이오공정 전문인력 양성센터 개소…연간 2천명 배출

박혜숙기자

입력2025.11.25 12:06

정부 주도 바이오 인력센터는 세계 3번째
인천경제청 "글로벌 바이오 혁신 허브 도약"

세계 최대 바이오의약품 생산능력을 갖춘 인천 송도국제도시에 바이오산업 전문인력을 양성하는 시설이 문을 열었다.


인천경제자유구역청은 25일 송도 연세대학교 국제캠퍼스에서 '바이오공정 인력 양성센터' 개소식을 개최한다고 밝혔다.


센터는 6600㎡ 규모로 GMP(의약품 제조·품질관리) 기준 첨단 실습시설과 선진 바이오 공정 교육시스템을 갖췄으며, 연간 2000명의 바이오 전문인력을 배출할 예정이다.


시설 운영과 관리는 인천시·인천경제청·인천테크노파크가 맡는다. 교육 커리큘럼은 연세대가 주도해 석사급 학위과정과 재직자·구직자 대상 맞춤형 프로그램을 운영해 현장 수요에 신속히 대응할 실무형 바이오 인재를 양성한다.


인천경제청은 바이오산업 현장의 맞춤형 인재를 배출하면서 일자리 창출, 바이오클러스터 도약, 산·학·연 생태계 활성화와 세계시장 신출 등 선순환 효과가 있을 것으로 기대했다.


바이오공정 인력 양성센터. 인천경제자유구역청
정부 주도로 바이오공정 인력 양성센터가 설립된 것은 유럽 아일랜드와 미국에 이어 전 세계 3번째 사례다. 인천시는 앞으로 지역내 바이오 관련 인프라를 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 글로벌 바이오 기업과 지역 병원·연구기관·대학 등과 연계해 다양한 산·학·연 협력사업을 발굴할 계획이다.


인천경제청은 지난해부터 세계보건기구(WHO), 보건복지부와 협력해 글로벌 백신·바이오의약품 생산공정 기본교육을 진행하고 있다. 또 인천에는 연세대 K-NIBRT(한국형 나이버트) 실습교육센터, 인천대 바이오융합ICC센터(기업협업센터), 싸이티바 아시아태평양 패스트트랙센터, 써모피셔 바이오프로세스 디자인 센터 등 바이오 인력양성 인프라가 집적해 있다.


송도의 바이오의약품 생산 능력은 연간 104만ℓ(착공 기준)로 단일 도시 기준 세계 1위 수준이다. 삼성바이오로직스의 공장 증설과 롯데바이오로직스의 공장 건립 사업이 예정대로 진행되면 오는 2030년께 송도 내 바이오의약품 생산 능력은 214만ℓ까지 올라가게 된다.


윤원석 인천경제청장은 "센터 개소는 인천이 대한민국 바이오 혁신의 중심으로 도약하는 중요한 출발점"이라며 "인재 양성 프로그램과 산업 인프라를 바탕으로 인천이 글로벌 바이오 혁신 허브로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


유정복 인천시장은 "센터가 교육·연구와 산업 현장을 잇는 가교 역할을 하면서 인천을 글로벌 바이오 인재 양성의 핵심 거점으로 이끌어 달라"고 당부했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
