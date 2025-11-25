본문 바로가기
묻혔던 500년 역사 깨운다… 영덕군, 2025 역사문화유산 학술 세미나 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.25 12:05

경북 영덕군은 지역의 소중한 유산인 '봉수 유적'의 역사·문화적 가치를 재조명하기 위해 오는 26일 오후 2시 영덕 무형유산 전수관에서 학술 세미나를 개최한다.


올해 학술 세미나의 주제는 '봉수 유적'으로, 지난 7월 '광산 봉수'가 경북도 기념물로 신규 지정받는 등 영덕군의 봉수 유적은 대내외적으로 국가유산으로서의 가치를 인정받고 있다.


특히 경북도가 기념물로 지정한 2건의 봉수 유적이 모두 영덕군에 있어 도내 봉수 유적의 보존·관리 측면에서 영덕군의 역할이 중요한 상황이다.


이에 이번 세미나는 '영덕 지역 봉수의 가치와 지역 정체성'을 주제로 △영덕 봉수 현황과 과제 △조선시대 동해안 봉수 노선의 변화와 특징 △영덕 봉수에서 읍·진성과 역원에 신호전달 여부 △영덕 봉수의 문화유산적 가치와 지역 정체성 등의 내용을 다룸으로써 영덕의 봉수 유적에 대한 역사와 건축양식을 이해하고 그 가치를 알아보는 시간을 갖게 된다.


영덕군은 이번 세미나를 통해 그동안 추진해 온 학술 조사연구의 성과를 대중에게 공개하고 공유함으로써 지역의 역사·문화 유산에 관한 관심을 높이고 보존에 힘을 모을 수 있을 것으로 기대한다.


김광열 군수는 "영덕군은 역사적으로 중요한 위인들을 배출하고 가치가 높은 유적들을 다수 보유하고 있는 역사·문화 도시"라며 "이번 세미나를 통해 지역의 역사·문화 유산의 가치를 발굴하고 재조명함으로써 군민께서 자부심과 함께 이를 공유하고 활용할 수 있길 바란다"라고 뜻을 전했다.


영덕군은 지역의 역사·문화 유산에 대한 가치를 발굴하고 이를 널리 알리기 위해 2023년부터 학술 세미나를 개최하고 있다.

묻혔던 500년 역사 깨운다… 영덕군, 2025 역사문화유산 학술 세미나 개최 2025년 영덕군 역사문화유산 학술세미나 포스터.
