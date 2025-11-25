본문 바로가기
금산군, '일본 나고야 한국페스티벌'서 금산인삼 세계에 알려

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.25 11:51

곤도 히로키 닛신시장 만나 주민·학생 교류 및 인삼제품 수출 등 논의

금산군, '일본 나고야 한국페스티벌'서 금산인삼 세계에 알려 일본 나고야 한국페스티벌 참가 및 닛신시 방문 모습(사진=금산군 제공)
금산군이 매년 10만 명 이상의 관람객이 방문하는 일본 중부 지역의 대표 '한국문화축제'장을 찾아 금산인삼과 금산세계인삼축제를 홍보했다.


금산군은 지난 22일부터 24일까지 일본 나고야시 에디온히사야 광장에서 열린 한국페스티벌 인 나고야 2025에 참가해 금산인삼을 홍보하며, 닛신시도 방문했다.


금산군, '일본 나고야 한국페스티벌'서 금산인삼 세계에 알려 일본 나고야 한국페스티벌 참가 및 닛신시 방문 모습(사진=금산군 제공)

이 행사는 주 나고야 대한민국 총영사관과 한국관광공사가 공동 주최하는 일본 중부 지역의 대표 한국문화축제로 매년 10만 명 이상의 관람객이 방문하는 한일 시민 교류의 장이다.


특히, 올해 한일 국교 정상화 60주년을 기념해 더욱 특별한 의미를 더 하고 있다.


군은 축제 기간인 22일부터 23일까지 홍보부스를 운영하며, 금산인삼 제품을 전시하고 룰렛 이벤트 등 프로그램을 운영해 관람객들의 참여를 유도했다.


또한, 인삼 쉐이크, 인삼요거트, 인삼 장아찌 등 현장 시식 프로그램을 통해 금산인삼에 대한 관심을 높이고 인삼의 섭취 방식과 효능을 소개했다.


금산군, '일본 나고야 한국페스티벌'서 금산인삼 세계에 알려 일본 나고야 한국페스티벌 참가 및 닛신시 방문 모습(사진=금산군 제공)

이 외에도 한국 문화에 관심이 높은 젊은 세대 관람객을 대상으로 소셜네트워크서비스(SNS) 팔로우, 금산인삼 효능 맞추기 룰렛 등 이벤트를 진행해 일본 현지 방문객들의 이목을 끌었다.


24일에는 닛신시를 방문해 제43회 금산세계인삼축제장을 찾았던 곤도 히로키 닛신시장 및 관계자들과 만나 향후 주민·학생 교류 및 인삼 제품 수출 등 실질적인 논의를 이어갔다.


닛신시에는 금산에서 인삼·대추 등을 수입해 삼계탕 키트를 만들어 일본 전역에 유통하는 지역기업(하쿠슈쿠야)이 있어 두 지역의 매개가 됐다.


김재준 미래전략과 담당자는 "일본 중부 지역에서 열린 최대 규모의 한국문화교류 축제에 참여함으로써 금산인삼과 금산세계인삼축제를 널리 알렸다"며 "일본 닛신시와 협력 관계도 유지해 금산인삼이 일본 중부에 진출할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.


이어 "금산인삼을 세계 시장에 알리기 위한 국제적인 교류 등 노력을 이어가겠다"고 덧붙였다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
