권대영 부위원장 "로봇·AI 등 첨단산업 생태계 조성 프로젝트 제출하면 산은이 지원"

대한상의 '생산적 금융으로의 대전환' 강연

첨단산업·혁신·벤처로 금융 전환

진옥동 회장 "이제 산업계로 공 넘어가"

권대영 금융위원회 부위원장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 해킹대응을 위한 과기정통부-금융위 합동브리핑을 하고 있다. 이날 브리핑에는 롯데카드와 KT관계자들이 배석해 취재진의 질문에 답변했다. 2025.9.19 조용준 기자

권대영 금융위원회 부위원장이 25일 대한상공회의소 조찬 간담회에서 "기업이 로봇 등 첨단산업 생태계 전반을 조성할 수 있는 프로젝트를 설계하면 심사 후 금융 스트럭쳐(자금 지원)를 제공하겠다"라고 말했다.

산업은행과 시중은행이 함께 조성한 150조원 규모의 국민성장펀드 투자와 관련해 정부가 일방적으로 투자 대상과 방식을 정하지 않겠다는 의미로 해석된다. 개별 기업이 아니라 산업 생태계 경쟁력을 키울 수 있는 투자 제안서를 가져오면 심사 후 적극적으로 자금 지원에 나서겠다는 것이다.

25일 재계와 금융권에 따르면 권 부위원장은 이날 오전 대한상의 조찬 간담회에서 강연 후 "휴머노이드 로봇, 인공지능(AI) 등 첨단산업은 생태계 전반에서 경쟁력이 필요해 대기업만 투자해서 어렵지 않겠나"라는 질문에 이같이 답했다.

그러면서 권 부위원장은 "기업이 투자 및 사업계획서를 만들어서 산업은행과 만나라. 필요하면 금융위가 주선해줄 수 있다"며 "산업단지를 조성할 지역, 함께 할 제조업체 등 해당 산업 생태계 전반에서 투자 필요성을 담은 제안서를 만들면 된다"고 강조했다.

앞서 정부는 지난 9월 '국민성장펀드 국민보고대회'를 통해 5년간 첨단전략산업기금 75조원과 민간금융·연기금·산업계·국민 자금 75조원을 합쳐서 150조원 규모의 국민성장펀드 조성 방안을 발표했다. 첨단전략산업기금은 로봇, AI, 반도체, 방산, 바이오, 수소, 이차전지, 디스플레이, 문화콘텐츠, 핵심광물 산업에 지원하게 된다.

첨단전략산업기금이 내달 10일 정식으로 출범하고, 금융권도 투자 준비를 마친 만큼 조찬 간담회를 통해 산업계의 적극적인 협조를 요청한 것으로 보인다. 5대 금융지주는 이미 각각 80~110조원 규모의 '생산적 금융' 투자 방안을 발표하고, 첨단산업 분야의 제조업 융자(기업대출)를 확대하기로 했다.

'생산적 금융'은 새 정부의 핵심 금융정책으로, 부동산에 매몰된 금융을 경제성장을 견인하는 생산활동으로 전환하겠다는 것이다. 이 일환으로 금융지주는 국민성장펀드에 출자하는 것이다. 권 부위원장이 이날 '생산적 금융으로의 대전환' 주제로 진행된 강연에 나선 것도 금융권뿐만 아니라 재계의 투자 계획을 촉구하기 위한 것으로 풀이된다.

현재 산업은행은 산업계와 첨단전략산업기금 투자 방안을 논의 중이다. 투자 1호 기업과 관련해 논의가 상당히 진행되고 있다는 게 금융당국의 설명이다.





한편 이날 기업인들은 인공지능(AI) 등의 첨단미래산업에 막대한 자본이 드는 상황에서 투자자본조달 방법을 검토해 주라고 요청했다. 또 은행의 기업대출에 대한 RWA 개선과 배당세 분리과세 및 장기보유세제혜택 등 도입에 대한 목소리가 나왔다. 금융위는 관련 사안을 최대한 검토할 방침이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

