춥다고 물 끊으면 큰일!… 난방 속 '건조주의보', 소리 없는 신장 파괴자

신장은 우리 몸의 '정수기'.

우리 몸의 약 70%는 수분으로 이뤄져 있으며, 이 수분은 혈액, 심장, 신장, 간, 근육 등 주요 기관의 기능과 생리 활동 유지에 있어 필수 요소이다.

평소 땀과 호흡, 대소변을 통해 하루 1ℓ 이상의 수분이 손실되므로 식음료를 통해 일정량의 수분을 보충하는 것이 필요하다. 이 균형이 무너진 상태를 '탈수'라고 한다.

대부분 탈수를 여름철 문제로만 생각하지만, 겨울에도 탈수 위험이 존재한다. 기온이 떨어지면 갈증 신호가 둔해져 자연스럽게 물 섭취량이 줄고, 실내 활동 증가와 운동량 감소도 수분 보충을 소홀하게 만든다.

차가운 공기에 노출되면 체온 유지를 위해 호흡량을 늘어나면서 수분이 소모되고, 두꺼운 옷을 겹겹이 입으면 미세한 땀이 배출되지만 이를 인지하기 어렵다. 난방으로 건조해진 실내 환경까지 더해지면 호흡기와 피부를 통한 수분 손실이 증가해, 겨울철에는 자신도 모르는 사이 탈수가 진행될 수 있다.

탈수가 진행되면 혈액 속 수분이 줄어 혈액이 상대적으로 진해지고 점도가 높아진다. 혈액이 진해지면 혈관 안에서 흐르는 저항이 커져 혈압이 오를 수 있다. 이렇게 높아진 혈압은 심장뿐만 아니라 신장에도 부담을 주는데, 특히 고혈압 환자나 이미 신장 기능이 저하된 사람은 신장에서 혈액을 걸러내는 능력이 떨어져 신장 손상이 진행될 수 있어 주의가 필요하다.

또 겨울철에는 감기 등으로 인해 진통제(NSAIDs)를 복용하는 경우가 많다. 수분이 부족하거나 신장 기능이 약한 상태에서 진통제를 복용하면 신장으로 가는 혈류가 줄어 부담을 줄 수 있으므로, 고령자나 고혈압약, 이뇨제 등을 복용 중인 경우에는 반드시 주치의 상담 후 복용해야 한다.

여기에 추운 날씨로 인해 따뜻한 찌개류를 많이 찾게 되고, 김장 등으로 나트륨 섭취가 평소보다 증가하면 혈압이 올라가고 과도한 염분 섭취가 신장 부담으로 이어질 수 있다.

대동병원 인공신장센터 김민지 부장(신장내과 전문의)은 "겨울철에는 나도 모르게 발생하는 탈수뿐 아니라, 혈압 상승, 진통제 사용, 고염도 식습관 등이 맞물리며 신장 건강에 영향을 줄 수 있다"라며 "특히 고령자나 신장 질환자는 수분 관리와 함께 혈압, 약물, 식습관 등을 잘 조절해 겨울철 신장 건강을 적극적으로 지켜야 한다"라고 조언했다.

예방을 위해서는 충분한 수분 섭취가 매우 중요하다. 갈증을 느끼지 못하더라도 하루 1∼1.5ℓ 정도의 물을 조금씩 나눠 마시며 수분을 충분히 보충하는 것이 좋다. 카페인이나 알코올 섭취 시에는 탈수 방지를 위해 물을 함께 마시는 습관을 들이는 것이 바람직하다.

추위로 혈압이 쉽게 상승할 수 있으므로 고령이거나 고혈압 환자는 주기적으로 혈압을 확인하는 것이 필요하다. 또 기저질환이 있는 사람은 진통제를 포함한 의약품 복용 전 반드시 의료진과 상의하고, 복용 후 소변량 감소나 부종 등 이상 증상이 나타나면 즉시 의료진에게 알려야 한다.





실내 생활이 많은 만큼 적정 온도와 습도를 유지하고, 실내에서 할 수 있는 스트레칭이나 가벼운 운동으로 신체 활동을 꾸준히 하는 것이 좋다. 신선한 채소와 과일을 충분히 섭취하고, 염분 섭취를 조절하는 습관을 갖는 것이 겨울철 신장 건강을 지키는 데 도움이 된다.





