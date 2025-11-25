본문 바로가기
李대통령 "한미동맹 근간으로 中 안정관리"

임철영기자

유제훈기자

입력2025.11.25 11:20

이재명 대통령이 한미동맹을 근간으로 중국과 관계를 안정적으로 관리하겠다고 밝혔다. 한·미 군사동맹을 경제·첨단기술 동맹으로 확장하되, 중국과의 경제·인적 교류를 병행하겠다는 구상이다. 이 대통령은 "남북관계는 참으로 안타깝게도 매우 적대적이고 대결적 양상으로 바뀌었다"면서도 대화 의지를 거듭 천명했다.

李대통령 "한미동맹 근간으로 中 안정관리" 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 중동과 아프리카 , 튀르키예 등 4개국 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 경기도 성남 서울공항에서 공군1호기에 올라 환송객들에게 인사하고 있다. 2025.11.17 윤동주 기자
이 대통령은 24일(현지시간) 남아프리카공화국 G20 정상회의를 마치고 튀르키예로 향하는 공군 1호기 기내 간담회에서 "근본은 국익 중심의 실용 외교"라고 밝혔다. 이 대통령은 한미 관계의 축을 군사동맹에서 경제·기술동맹으로 넓히겠다고 했다. 이 대통령은 "전시작전통제권 회복 문제나 핵추진 잠수함 건조 문제도 결국 자율성 확대의 일환"이라고 했다.


이 대통령은 "미국 입장에서는 중국을 적절하게 견제하고 싶어하지만 또 한편으로는 협력할 분야를 찾아 적극 협력하고 있다"며 "국가 관계를 일도양단, '올 오어 낫싱(all or nothing)' 식으로 접근하면 결국 남는 것이 하나도 없다"고 했다. 이 대통령은 중·일 갈등과 관련해선 "껄끄러운 부분은 잘 관리해 최소화하는 것이 중요하다"고 했다.


남북 관계는 확고한 억지력을 확보한 다음 소통하고 대화해야 한다고 했다. 특히 한미 연합훈련은 남북 간의 평화 체제가 확고하게 구축이 되면 안 하는 게 바람직하다고 말했다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 "남북관계와 동북아 정세가 구조적으로 바뀌고 있는 만큼 과거의 접근법이 아닌 새로운 접근 방식이 필요한 시점"이라고 진단했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

