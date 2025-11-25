수출입은행, 셀트리온 미국 생산시설 3500억 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단전략산업 우대지원 프로그램 운영

한국수출입은행이 셀트리온의 미국 일라이 릴리 생산시설 인수(M&A)를 위해 3500억원의 금융을 제공한다고 25일 밝혔다. 이번 금융지원을 통해 셀트리온은 세계 최대 의약품 시장인 미국 내 생산과 판매체계를 일괄 구축할 수 있게 됐다고 수출입은행이 설명했다.

국내 바이오기업들이 두각을 나타내는 바이오시밀러(바이오 의약품 복제약) 분야에서 미국은 유럽에 이어 두 번째로 큰 시장이다.

수출입은행은 한국 바이오기업들을 지원하기 위해 '첨단전략산업 우대지원 프로그램' 등 K-바이오의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 적극적인 지원을 다 하고 있다고 설명했다.





수은 관계자는 "셀트리온은 이번 생산시설 인수를 통해 통상 갈등, 물류 대란과 같은 위험요소에서 벗어나 안정적인 공급망을 구축하고 현지 판매 저변을 확대해 나갈 수 있을 것"이라며 "K-바이오의 선두주자로서 '앵커-바이오텍'(주도적 대기업-혁신적 바이오 벤처) 동반성장에도 노력하여 관련 산업생태계 육성에도 기여할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

