"기저귀까지 찼다" 쇼핑몰서 240명 '벌러덩'…33시간 버틴 남성 결국

33시간 35분 버틴 20대 남성 우승

지난 15일 중국 북부 내몽골 자치구 바오터우의 한 쇼핑몰에서 이색 이벤트인 ‘누워만 있기’ 대회가 열렸다. 더우인 캡처

중국의 한 쇼핑몰에서 열린 '누워만 있기' 대회에서 20대 남성이 33시간 35분의 기록으로 우승을 차지했다.

23일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 15일 중국 북부 내몽골 자치구 바오터우의 한 쇼핑몰에서 '탕핑(Tang Ping·평평히 누워있다)' 대회가 열렸다.

대회 명칭은 중국 젊은 세대 사이에서 유행하는 '탕핑'이라는 신조어에서 따왔다. 이는 치열한 경쟁과 사회적 압박에 지친 젊은이들이 최소한의 노력만으로 살아가려는 태도를 의미한다. 이러한 흐름은 최근 중국 사회에서 심각한 직업 및 생활 스트레스로 고심하는 젊은이들 사이에서 점점 더 공감대를 얻고 있다.

화장실 못 가…'기저귀'까지 등장

이 대회 참가자들은 매트리스 위에 누워있는 것만 허용되며 앉거나 일어나거나 화장실에 가는 행위가 엄격히 금지됐다. 이 때문에 참가자 중 일부는 성인용 팬티형 기저귀를 착용하기도 했다. 다만 휴대전화를 사용하거나 책을 읽는 등의 행위는 가능했으며 배달 음식을 시켜 엎드린 채로 먹는 것도 허용됐다.

지난 15일 중국 북부 내몽골 자치구 바오터우의 한 쇼핑몰에서 이색 이벤트인 ‘누워만 있기’ 대회가 열렸다. 더우인 캡처

33시간 35분 버텨 우승…상금 62만원

이번 대회에는 약 240명이 참가했지만, 하루가 지나기 전 186명이 포기했다. 33시간 9분이 지났을 때는 단 세 명만이 남아 있었고, 주최 측은 난도를 높이기 위해 팔과 다리를 동시에 드는 동작을 요구했다. 결국 마지막까지 버틴 사람은 23세 남성이었다. 총 33시간 35분을 버틴 그는 상금 3000위안(약 62만원)을 받았다.

우승한 청년은 "사전에 특별히 준비한 건 없다"면서 "몇 차례 포기하고 싶었던 순간도 있었지만, 여자친구의 격려 덕분에 끝까지 버틸 수 있었다"고 소감을 전했다. 그는 "상금은 친구들과 파티하는 데 쓰겠다"고 밝혔다.





헤딩 대회에 현지 누리꾼들은 "화장실만 갈 수 있으면 33주도 버틴다" "내 일상과 전혀 다를 게 없잖아" "누워서 수십만원을 벌었네" "내가 나갔으면 무조건 우승했을 텐데" 등 다양한 반응을 보였다.





