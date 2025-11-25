본문 바로가기
강원교육청, 도내 학교 첫 모듈러 공법 도입…김화공고 기숙사 신축 '속도'

이종구기자

입력2025.11.25 11:04

강원특별자치도교육청은 도내 학교 기숙사 신축 사업으로는 처음으로 김화공업고등학교(한국국방과학고) 기숙사 신축에 모듈러 공법을 도입해 계획대로 추진 중이라고 25일 밝혔다.

강원교육청, 도내 학교 첫 모듈러 공법 도입…김화공고 기숙사 신축 '속도' 김화공업고등학교(한국국방과학고) 기숙사 조감도. 강원도교육청 제공
이번 기숙사 신축은 총사업비 203억원, 연면적 4644㎡, 지상 4층 규모로 151명을 수용하는 기숙사를 조성하는 사업이다. 현재는 모듈러 설치를 위한 기반시설 공사가 진행 중이며, 2025년 12월부터 모듈러 본체 설치를 시작하고, 2026년 3월 준공을 목표로 하고 있다.


이번 모듈러 공법 도입은 한국국방과학고로의 전환에 따라 늘어나는 학생 수용 공간을 신속히 확보해야 한다는 필요성에서 비롯되었다. 이에 따라 공사 기간을 대폭 단축하고 품질을 안정적으로 관리하기 위해 도교육청 기숙사 신축 사업 중 최초로 모듈러 공법이 처음 도입되었다. 교육청은 현재 144개 모듈 중 일부가 제작·반입 완료됐으며, 예정 일정에 맞춰 설치를 추진하고 있다.


한편, 황지정보산업고등학교 역시 한국세무금융고로 개편될 예정에 따라, 기숙사 건립에 모듈러 공법을 도입할 예정이다. 해당 사업은 총사업비 204억원, 지상 5층 규모로 추진되며 2026년 1월 중 모듈러 제작업체 선정을 위한 제안서 평가를 시작으로 2027년 5월경 준공 예정이다.


손도헌 시설과장은 "모듈러 공법을 활용해 학과 개편 일정에 차질 없이 교육환경을 구축할 수 있도록 사업을 신속히 추진하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

