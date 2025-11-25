본문 바로가기
이장우 대전시장 "어린이 교통안전 최우선...백운초 통학로 긴급 지원"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.25 11:02

전신주 지중화·보도 확장에 특별조정교부금 6억원 투입

이장우 대전시장 "어린이 교통안전 최우선...백운초 통학로 긴급 지원" 사진=대전시 제공
이장우 대전시장이 한국전력 전신주 5개가 위치해 학생들이 통학에 어려움을 겪는 백운초 통학로에 대해 "관할 책임보다 학생들 통학 안전이 최우선"이라며 "전신주 지중화와 보도 확장 공사를 신속하게 추진하겠다"고 밝혔다.


이 시장은 24일 오후 개최된 둔산자이아이파크 입주민들과의 대화에서 "어린이 교통안전이 최우선"이라며 "시 재정을 긴급 투입해 추진하기로 했다"며 이같이 말했다.


백운초 통학로는 보도 폭이 평균 1m 내외로 매우 협소하고, 180m 구간에 한국전력 전신주 5개가 위치해 학생들이 나란히 걷기조차 어려운 실정이다. 우천 시에는 우산 사용으로 통행 공간이 더 좁아져, 등·하교 시간대 학생들이 차도로 내려서야 하는 위험한 상황이 반복됐다.


특히 해당 통학로는 폭 20m 미만의 도로로 서구청 관리 구간이지만, 대전시가 직접 예산을 부담해 추진하는 것은 지방자치단체 간 관할 경계를 넘어 실질적 안전을 우선하겠다는 시의 파격적인 행정적 결정이다.


이장우 대전시장 "어린이 교통안전 최우선...백운초 통학로 긴급 지원" 사진=대전시 제공

이번 개선사업은 전신주 지중화(사업비 3억 원), 보도 확장(L=150m, 폭 1.5m, 사업비 3억 원)으로 구성되며, 총 6억 원을 시에서 전액 지원한다. 지중화 공사는 한국전력공사가, 보도 확장은 서구청이 담당하며, 보도 확장 공사는 시의 중재 하에 교육청과 백운초에서 학교의 일부 부지를 보도로 제공한다.


사업은 학생 수업에 지장이 없도록 겨울방학 기간을 활용해 1~2개월 내 완료될 예정이다.


이장우 대전시장은 "우리 아이들이 통학길에서 위험을 느끼는 순간, 행정의 책상 위 규정은 아무 의미가 없다"며 "대전시가 책임지고 신속하게 개선해 아이들이 안전하게 학교에 다닐 수 있도록 하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
