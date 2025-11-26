본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

계약 체결률 95%로 올린 이 기술, 스마트상점 보급사업서 만난다

이서희기자

입력2025.11.26 07:30

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

2025년 스마트상점 보급사업 접수 중
소상공인대회서 선보인 6개 기술기업 참여
최대 1000만원·공급가액 70% 지원

"서빙 로봇이 생각보다 훨씬 똑똑하네요!"


지난 10월 31일, 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 대한민국 소상공인대회'의 스마트기술 체험관을 찾은 한 소상공인이 말했다. 2025 대한민국 소공인 대회는 소상공인 간 소통과 화합을 증진하기 위한 행사로 11월 1일까지 이틀간 열렸다.

계약 체결률 95%로 올린 이 기술, 스마트상점 보급사업서 만난다 소상공인들이 지난 10월31일부터 11월1일까지 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 대한민국 소상공인대회' 스마트기술 체험관을 방문하고 있다. 소진공
AD

소상공인시장진흥공단은 이번 대회에서 6개 기술공급기업이 참여해 음식점·도소매업·서비스업 등 업종에 특화된 스마트기술 패키지를 선보이는 '스마트기술 체험관'을 운영했다. 대회에 참가한 소상공인들은 시각 장애인도 음성 안내를 통해 주문할 수 있는 배리어프리 키오스크, 음식을 나르는 서빙 로봇, 무인으로 커피를 제조하는 인공지능(AI) 커피 로봇 등의 다양한 기술을 체험했다.


특히 'AI 사이니지'는 매장 앞을 지나가는 유동 인구를 분석해 맞춤형 광고를 자동으로 송출하고, 고객 데이터를 실시간으로 분석해 맞춤형 마케팅 전략을 안내하는 기능으로 호응을 받았다. 이밖에 3D 센서로 신체를 측정해 맞춤 운동 프로그램을 제안하는 '체육시설 전용 AI 체형 분석기'와 스마트 미러를 통해 다양한 헤어스타일을 미리 체험해볼 수 있는 '이미용업 특화 스마트 미러'가 관객들의 발길을 붙잡았다.

계약 체결률 95%로 올린 이 기술, 스마트상점 보급사업서 만난다 소상공인들이 지난 10월31일부터 11월1일까지 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2025 대한민국 소상공인대회' 스마트기술 체험관을 방문하고 있다. 소진공

올해 체험관에서 선보인 기술들은 소진공이 운영하는 '스마트상점 기술보급사업'을 통해 만나볼 수 있다. 스마트상점 기술보급사업은 매년 소상공인 사업장에 키오스크·서빙 로봇·AI 사이니지 등의 기술 도입을 지원해 소상공인의 디지털 전환과 경쟁력을 높이기 위해 시행되고 있다.


대구 한올한복대여점은 지난해 소진공 '우수기술 패키지형 스마트상점 보급사업'에 선정돼 도소매업 맞춤형 기술패키지를 도입했다. 매장 내부에 AI 사이니지를 설치하고 AI 공간분석솔루션·매장관리솔루션·AI 전자브로슈어· 주문관리솔루션 등 스마트 시스템을 구축했다.


AI 사이니지는 한올한복대여점의 매장 곳곳에서 생동감 있는 한복 영상을 상시 재생하며 고객 대기 공간의 분위기를 한층 밝게 만들었다. 이러한 영향으로 방문 고객 계약 체결률은 도입 전 90%에서 95%로 올랐다. 박성화 한올한복대여점 대표는 "고객들이 영상을 보고 '저 색상 괜찮네' '이게 더 예쁘다'며 적극적으로 반응한다"며 "예전에는 종이 카탈로그를 넘기며 한복을 고를 때보다 선택 속도도 훨씬 빨라졌다"고 전했다.

계약 체결률 95%로 올린 이 기술, 스마트상점 보급사업서 만난다 대구 한올한복대여점은 지난해 소진공 '우수기술 패키지형 스마트상점 보급사업'에 선정돼 도소매업 맞춤형 기술패키지를 도입했다. 소진공

소진공은 올해도 '2025년 우수기술 패키지형 스마트상점 보급사업'을 통해 소상공인의 디지털 전환을 지원하고 있다. 업종별로 3개 이상의 스마트기술을 묶은 패키지를 제공하며 최대 1000만원(공급가액의 70%)까지 지원한다. 올해는 총 200개 소상공인 업체를 지원할 예정이며, 이번 체험관에서 기술을 선보인 6개 기술공급기업(비버웍스·셀버스·슈프리마 등)이 업종별 특화 패키지를 제공한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박성효 소진공 이사장은 "이번 체험관에서 확인했듯 전통 업종도 디지털 전환을 통해 새로운 성장 기회를 만들 수 있다"며 "소진공은 소상공인의 디지털 전환을 체계적으로 지원하고 있으 많은 소상공인이 지원사업에 관심을 두고 참여해주길 바란다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기