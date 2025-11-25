본문 바로가기
포천시, 인구정책 시민토론회 '함께 만드는 미래 시민토크 라이브' 개최

이종구기자

입력2025.11.25 10:58

경기 포천시는 지난 24일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '포천시 인구정책 시민토론회-함께 만드는 미래, 시민토크 라이브'를 개최했다.

백영현 포천시장이 지난 24일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '포천시 인구정책 시민토론회-함께 만드는 미래, 시민토크 라이브'를 개최하고 있다. 포천시 제공
이번 토론회는 인구정책을 시민과 함께 만들어 가기 위한 연속적인 정책 소통 과정으로, 지난 7월 대토론회에서 시민들이 제출한 의견이 시정에 어떻게 반영됐는지를 공개하고 설명하기 위해 마련됐다.


행사는 시장이 분야별 검토 결과를 직접 설명하는 '피드백 토크쇼' 형식으로 진행됐으며, 각 제안에 대한 시정의 검토 내용이 시민들과 투명하게 공유됐다.


지난 대토론회에서는 시민들이 총 411건의 의견을 제출했으며, 시는 이 가운데 중복·유사 의견과 행정적 검토가 어려운 사항을 정리해 최종적으로 37건의 핵심 제안을 도출했다.


핵심 제안 가운데 25건은 이미 시에서 추진 중이거나 확대가 예정된 과제로 확인됐으며, 9건은 단계적 추진이 필요한 과제로 분류됐다. 또한 2건은 관계기관과의 협력이 필요한 사안으로, 1건은 경기도 차원에서 이미 정책이 진행 중인 것으로 나타나 제안 대부분이 시정 내에서 검토되거나 다양한 방식으로 연계·추진되고 있는 것으로 확인됐다.


백영현 포천시장은 "시민 여러분이 직접 주신 제안이 실제 정책 검토와 추진 과정에서 중요한 기준이 되고 있다"며 "시정 전반에 깊은 관심을 보여주신 시민들께 감사드리며, 앞으로도 시민의 목소리를 최우선에 두고 포천의 미래를 시민과 함께 설계해 나가겠다"고 말했다.


포천시, 인구정책 시민토론회 '함께 만드는 미래 시민토크 라이브' 개최 포천시가 지난 24일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '포천시 인구정책 시민토론회-함께 만드는 미래, 시민토크 라이브' 포퍼먼스를 진행하고 있다. 포천시 제공

포천시는 이번 토론회를 통해 시민 제안의 검토 과정을 투명하게 공개하고 분야별 정책이 어떻게 논의·추진되고 있는지 공유함으로써 인구정책 전반에 대한 시민의 이해와 참여를 높이는 계기가 되었다고 밝혔다. 시는 앞으로도 시민이 정책 형성과정에 지속적으로 참여하고 함께 논의할 수 있도록 정책 소통과 인식 개선 노력을 이어갈 계획이다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

