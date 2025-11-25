이롬, ‘고농축 토마토’·‘고농축 블루베리’ 주스 2종 신제품 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 '올해의 브랜드 대상' 건강주스 부문 1위에 선정된 ㈜이롬에서 신제품 '고농축 토마토'와 '고농축 블루베리' 주스 2종을 출시했다고 밝혔다.

'올해의 브랜드 대상'은 한국소비자포럼이 주최하고 87만 9,508명의 소비자가 직접 참여한 대규모 소비자 투표 행사로, ㈜이롬은 5년 연속 건강주스 부문 1위라는 성과를 기록하며 브랜드 신뢰도를 입증했다.

이번 신제품은 고농축 프리미엄 주스 라인업으로 원물의 맛과 영양을 최대한 살리면서 140mL 한 팩에 원물을 최대 함량으로 담았다는 것이 특징이다.

'고농축 토마토'는 토마토 약 3.3개 분량을 한 팩에 담아, 진한 풍미는 유지하면서도 텁텁함과 신맛을 줄여 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 설계되었다. 1박스(24팩) 기준 약 80개의 양이 들어있다.

'고농축 블루베리'는 한 팩 당 약 40알의 블루베리에 안토시아닌이 풍부한 빌베리를 추가하여, 맛과 영양을 동시에 채울 수 있다. 1박스(24팩)당 약 960알의 블루베리의 양을 경제적으로 즐길 수 있다.

질병관리청(2023년) 조사에 따르면, 한국인의 1일 평균 과일·채소 섭취량은 348.8g으로, WHO 권장량인 500g에 비해 약 151.2g 부족한 실정이다. 이에 ㈜이롬은 '고농축 토마토'(371g), '고농축 블루베리'(227.7g, 원료사 증빙 기준) 1팩 만으로도 일일 과·채 섭취 부족분을 손쉽게 보완할 수 있도록 제품을 기획했다고 밝혔다.

㈜이롬 관계자는 "바쁜 현대인의 과일·채소 섭취 부족 문제를 해결하기 위한 현실적인 대안으로 고농축 주스를 출시하게 되었다." 며 "하루에 토마토 3.3개, 블루베리 40알은 챙겨 먹기도 번거롭고 경제적으로도 부담되지만, 신제품 고농축 토마토와 고농축 블루베리 한 팩으로 과·채 부족분을 충분히 채워 건강에 도움이 되면 좋겠다는 생각으로 만들게 되었다."고 밝혔다.





㈜이롬에서는 본 제품의 출시를 기념하여 이롬몰에서 할인 행사를 진행 중이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

