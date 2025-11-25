본문 바로가기
1000일 숙성의 깊고 진한 맛 '오모가리 김치찌개라면' 출시

정진기자

입력2025.11.25 11:00

00분 44초 소요
11년의 인내 끝에 K-푸드의 정의를 되살린 '오모가리 김치찌개라면'
롯데마트·롯데슈퍼 전국 440개 매장 단독 판매

1000일 숙성의 깊고 진한 맛 ‘오모가리 김치찌개라면’ 출시
2025년 12월, 11년의 개발 기간과 100억 원 이상의 투자를 거쳐 탄생한 오모가리글로벌(대표 김형중)의 '오모가리 김치찌개라면'이 전국 롯데마트·롯데슈퍼 440개 매장에서 단독 출시된다.


오모가리 김치찌개라면은 1,000일 이상 숙성한 국산 묵은지 소스를 사용해 깊고 진한 김치찌개 맛을 구현했으며, 포스트바이오틱스가 풍부해 건강까지 챙길 수 있는 프리미엄 라면으로 기대를 모으고 있다.


오모가리1994는 30년 전통의 김치찌개 전문 브랜드로, 이번 신제품은 오모가리 식당의 비법 레시피에 최신 식품 기술을 접목한 것이 특징이다. 감자전분으로 만든 쫄깃한 면발에 집밥의 온기와 발효의 깊은 맛을 담아냈으며, 농림축산식품부 연구개발 지원을 통해 전통 발효 한식을 산업화한 의미 있는 성과로 평가된다.


롯데마트·롯데슈퍼 품평회에서는 소비자와 업계 관계자들로부터 "공정경제 K-푸드의 새로운 상징"이라는 호평을 받았고, 초도 물량 20만 개가 이미 주문 확정됐다. 롯데마트·롯데슈퍼 임직원들 사이에서도 '정의로운 복귀'라는 표현과 함께 높은 기대감을 드러냈다.


이번 제품 개발은 롯데마트·슈퍼 조미대용식품팀 이태동 팀장과의 오랜 협업을 통해 이뤄졌다. 이태동 팀장은 "장기간 신뢰를 기반으로 한 협업 덕분에 최고의 맛을 완성할 수 있었다"며 협력의 중요성을 강조했다.

1000일 숙성의 깊고 진한 맛 ‘오모가리 김치찌개라면’ 출시

김형중 오모가리글로벌 대표는 "11년의 인내와 국민의 응원이 있었기에 정의로운 복귀가 가능했다"며 "전통과 정직함을 소비자 한 분 한 분께 다시 돌려드리고 싶다"고 전했다.


한 그릇의 깊은 맛과 건강함, 그리고 상생의 가치를 담아낸 오모가리 김치찌개라면은 150g(개당) 기준 4개입 팩이 7,980원에 판매될 예정이며, 오랜 연구와 발효 기술을 현대적으로 재해석한 K-푸드의 자존심으로 자리매김할 전망이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

