여야, 오늘 대장동 국정조사 2+2 회동...협상 난항 예고

국정조사 대상·방식 두고 평행선

"협상 쉽지 않을 듯"

여야 원내지도부가 25일 대장동 항소 포기 사태 진상규명을 위한 국정조사 추진을 놓고 막판 협상에 나설 예정이다. 다만 국정조사 대상과 방식을 두고 평행선을 달리고 있어 협상은 난항을 예고하고 있다.

이날 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 원내대책회의를 마치고 기자들과 만나 여야 원내대표 및 원내운영수석부대표의 2+2 회동 여부에 대해 "오늘 만나자 정도로 답변이 왔고 아직 시간은 정해지지 않았다"고 답했다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 25일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2025.11.25 김현민 기자

여야는 그간 대장동 항소 포기 국정조사 성격·실시 방식에 대해 지도부 간 물밑 협상을 이어왔지만 줄곧 평행선을 유지했다. 더불어민주당은 다수를 차지하고 있는 국회 법제사법위원회 차원의 국정조사를 주장하는 반면 국민의힘은 여야 동수로 구성되는 별도의 특별위원회 구성을 요구하고 있다. 국정조사 대상을 두고도 민주당은 대장동 사건 항소 포기를 둘러싼 검찰의 반발 및 기소 과정 전반에, 국민의힘은 항소 포기 외압 의혹에 각각 초점을 맞추고 있다.

때문에 여야 2+2 회동이 성사되더라도 협상은 쉽지 않을 전망이다. 문진석 민주당 원내운영수석부대표는 이날 원내대책회의 후 "국민의힘에서 법무부 장관, 차관까지 고발한 상황에서 국정조사가 필요하냐는 얘기가 나왔다"며 "협상이 쉽지는 않을 것"이라고 말했다. 다만 단독 처리 여부에 대해서는 "어렵지 않나 싶다"고 선을 그었다.

송언석 국민의힘 원내대표가 25일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2025.11.25 김현민 기자

최 수석대변인도 "저희는 국조특위를 강력히 해야 한다고 주장하고 있지만 (민주당에서) 이 핑계 저 핑계를 대면서 협상이 전혀 진전되지 않고 있다"고 전했다.





오는 27일 본회의 상정 법안도 논의 테이블에 오를 전망이다. 민주당에서는 K스틸법 등 민생법안 처리를 예고했지만 국민의힘은 추경호 전 원내대표에 대한 체포동의안 표결과 민생법안 처리를 동시에 하는 것에 부정적이다. 이에 전면 필리스버스터(무제한 토론) 카드도 고려하고 있다. 송언석 국민의힘 원내대표는 전날 의원총회 모두발언에서 "여러 상황을 고려할 때 비상한 수단을 강구해야 할 상황도 있을 수 있다"며 "향후 국회 일정은 전적으로 민주당이 어떤 태도를 취하느냐에 따라 달라진다는 점을 분명히 밝힌다"고 했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

