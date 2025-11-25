본문 바로가기
경북도, 오래되고 낡아 외면받는 농어촌 복지·관광 시설 490곳 활용방안 찾는다

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.25 10:54

활성화 방안 보고회 개최
시설 결함·노후 이용않아

경북도는 25일 경북도청 회의실에서 '저활용 공공시설 활성화 방안 보고회'를 개최하고, 도내 저활용 공공시설 실태를 점검하고 향후 개선 방안을 위해 머리를 맞댔다.


우리 주변에는 지역 주민들과 관광객들에게 만족스러운 서비스를 제공하는 공공시설도 있지만, 외관이 노후화하거나 콘텐츠가 시대 흐름에 뒤처져 충분히 활용되지 못하는 시설도 적지 않다.

경북도, 오래되고 낡아 외면받는 농어촌 복지·관광 시설 490곳 활용방안 찾는다 경북도청
이에 경북도는 올해 2월부터 도내 22개 시군을 대상으로 건립 당시 사업비가 30억원 이상이거나 연간 운영비가 3억원 이상인 일정 규모 이상의 공공시설 490개소를 대상으로 건립 시기, 운영비, 운영 현황 및 문제점을 조사했다.


조사 결과, 시설 환경 및 장비 결함 문제(34.9%), 시대 변화에 맞지 않는 콘텐츠(17.8%) 등이 저활용의 주된 원인으로 나타났으며, 특히 20년 이상 된 노후화한 시설(13.8%)은 이용률이 매우 낮아 관리 체계 개선과 시설 목표 재정립이 필요한 것으로 파악됐다.


경북도관계자는 "농어촌 지역 곳곳에 흩어져 있는 사회복지시설, 노인복지시설, 공원, 관광시설 등 건립 당시에는 이용이 활발했지만 세월이 수십년 흘러 이용객이 줄어드는 공동시설 490곳을 대상으로 조사중이며 이를 활용하는 방안을 찾고 있다"고 말했다.


이번 보고회에서는 실태조사 결과를 바탕으로 공공시설별 문제점, 개선 필요 사항을 분석하고, 각 부서에서 꼼꼼하게 검토한 20여개 공공시설의 활성화 계획이 발표됐다.


경북도는 이번 보고회를 계기로 공공시설 운영의 비효율을 줄이고, 도민 수요에 기반한 맞춤형 콘텐츠 개발 및 리모델링, 기능 전환 등 다양한 활용 방안을 적극 모색할 계획이다.


이철우 경북도지사는 "공공시설을 만들 당시에는 기대가 컸지만, 일부 공공시설들은 세월이 흘러 오히려 재정 악화의 애물단지가 되고 있다"며 "도민들의 세금으로 조성된 시설인 만큼 도민 누구나 잘 이용하도록 문제가 되는 시설은 보수를 거쳐 도민에게 다시 돌려줄 것"이라고 밝혔다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

