볼보코리아, 광주 셀렉트 전시장에 고객 라운지 오픈

볼보자동차코리아는 광주광역시 서구 '볼보 셀렉트 광주 전시장'에 신규 고객 라운지를 조성했다고 25일 밝혔다.

총 63.7㎡ 규모 최대 28대 인증 중고차를 전시할 수 있는 중고차 전시장인 셀렉트 전시장은 고객 상담 공간과 전시 공간을 층별로 분리해 운영해 왔으며, 이번 신규 라운지 오픈을 통해 고객이 보다 편안한 환경에서 차량을 둘러보고 상담을 받을 수 있도록 공간적 완성도를 높였다.

라운지는 여유로운 좌석과 차량 정보를 확인할 수 있는 상담 테이블 등을 갖췄다. 구매 고객이 다양한 조건을 비교하며 전문 상담을 받을 수 있는 공간이다.

볼보 셀렉트는 볼보코리아 인증 중고차 프로그램으로, 최초 등록 6년 이내 또는 주행거리 12만km 미만 차량 중 품질 기준을 충족한 차량만을 판매한다. 1년 또는 2만km 무상 보증 수리 서비스와 3년 또는 6만km 기준의 24시간 긴급 출동 서비스를 기본 제공해 신차 고객에 준하는 프리미엄 서비스를 제공한다.

광주 전시장은 라운지 오픈을 기념해 12월 31일까지 자체 프로모션을 운영한다. 전시장 방문 및 상담 고객에게는 볼보 단우산을 제공하며, 계약 고객에게는 100% 당첨 럭키드로우를 진행해 볼보 보스턴백·토트백·웨건·디퓨저 세트·차량용 방향제 중 1종을 현장에서 증정한다. 출고 고객에게는 웰컴 패키지와 볼보 패브릭 폴딩박스, 차량 실내 케어 4종 세트를 선착순 제공한다.





이만식 볼보자동차코리아 전무는 "광주 지역 고객들이 더욱 편안하고 만족도 높은 환경에서 볼보 셀렉트를 경험하실 수 있도록 라운지를 마련했다"며 "고객 중심의 서비스 품질을 강화해 스웨디시 프리미엄 경험을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

