김 총리 "내란 심판에 어떤 타협·지연도 있어선 안돼"

"모든 분야서 내란 완벽히 극복해야"

김민석 국무총리가 25일 "내란의 심판과 정리에는 어떤 타협도 지연도 있어서는 안 된다"고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 제51회 국무회의에서 "내란 세력 뜻대로 됐다면 오늘 나라가 어떻게 됐겠냐"며 이렇게 언급했다.

김민석 국무총리가 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.

그는 "법정에서의 내란 세력 모습 등을 접하면서 지지부진하거나 잘못된 길로 가는 게 아닌가 하는 국민 우려가 있는 것이 현실"이라며 "국민 뜻을 받들어야 한다"고 했다. 이어 "행정부는 행정부 몫을 다 할 수 있도록 책임을 다하겠다"이라며 "모든 분야에서 내란을 완벽히 극복하고 국민 주권을 온전히 실현하도록 국민 여러분과 함께할 것"이라고 덧붙였다.

김 총리는 "일주일 후면 예산안도 법정 처리 기한이고 계엄 내란이 발발한 지도 1년이 된다"며 "국회의 예산 심의 결과를 존중하되 시한 내에 처리돼 민생 회복의 차질이 없도록 만전을 기해주길 바란다"고도 했다. 그러면서 "신속하고 확실하게 내란을 정리하고 성장과 도약으로 나아가라는 국민 명령도 다시 무겁게 새겨주길 바란다"고 요청했다.





김 총리는 또 "대통령이 중동 아프리카 순방을 마치고 내일 귀국한다"며 "지난 6월 이후 숨 가쁘게 이어졌던 다자 정상 외교가 올해는 사실상 마무리됐다"고 했다. 이어 "내란을 딛고 국제 사회에 복귀해 국익 중심 실용 외교로 글로벌 책임 강국의 위상을 다졌다"며 "정상 외교의 성과를 꽃피우기 위해 내각 전 부처가 전력투구해야 한다"고 주문했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

