"그동안 너무 고생했어"…5명에 새 삶 주고 떠난 두 아이 엄마

16년 넘게 친정어머니 병 간호 하기도

심장·폐·간·좌우 신장 기증

이지원씨와 가족들. 한국장기조직기증원

두통을 느끼다 쓰러진 후 뇌사 상태가 된 40대 여성이 장기기증으로 5명의 소중한 생명을 살린 후 하늘로 떠났다.

25일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 9월 6일 가톨릭대 성빈센트병원에서 이지원씨(45)가 심장, 폐, 간, 좌우 신장을 기증한 후 소천했다.

아들, 딸 두 아이의 엄마인 이씨는 지난 8월 12일 심한 두통을 느껴 119에 신고한 후 의식을 잃고 쓰러졌고, 병원으로 이송된 후에도 의식을 회복하지 못한 채 뇌사 판정을 받았다.

가족들은 이씨를 이대로 보낼 수 없다는 생각에 다시 일어나기만을 간절히 희망했지만, 시간이 지날수록 이씨의 몸이 눈에 띄게 안 좋아지자 이씨의 죽음을 받아들일 수밖에 없게 됐다.

결국 가족들은 이씨가 어디선가 살아 숨 쉬길 바라는 마음과 나중에 아이들이 커서 엄마를 기억할 때 '다른 생명을 살리고 간 천사 같은 사람'이었다고 생각해주길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

가족들에 따르면 이씨는 늘 밝은 성격으로 주변 사람을 잘 챙겼고, 2007년 갑자기 친정어머니가 뇌출혈로 쓰러진 후엔 16년 넘게 지극정성으로 병 간호를 하기도 했다.





남편 서준혁 씨는 아내를 향해 "그동안 우리 가족을 위해 너무 고생하고 수고했다"며 "하늘에서 우리 걱정하지 말고 편히 잘 쉬어. 너의 사랑 오래오래 기억할게"라고 마지막 인사를 건냈다.





