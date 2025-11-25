동두천시, 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시 지역사회보장협의체(공동위원장 박형덕·김영성)는 지난 24일 시청 상황실에서 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의를 열고 2026년도 지역사회보장 정책 추진 방향을 논의했다.

동두천시 지역사회보장협의체(공동위원장 박형덕·김영성)가 지난 24일 시청 상황실에서 제3차 지역사회보장 대표협의체 회의를 열고 있다. 동두천시 제공

회의에서는 제5기 지역사회보장계획의 2026년 연차별 시행계획을 심의하고, 내년도 주요 복지사업 추진 방안과 주민 체감형 사회보장 서비스 강화 방안을 함께 검토했다.

이어 2026년 통합돌봄사업 실행계획을 살피며, 돌봄이 필요한 시민들에게 맞춤형 서비스를 제공하기 위한 추진 전략과 사업 체계를 점검했다.

또한 2025년 지역사회보장협의체 운영 보고가 진행됐으며, 이 자리에서 청소년 주요 욕구 조사 결과를 공유하고 향후 협의체 운영 방향과 개선 과제를 논의했다.





김영성 민간위원장은 "이번 회의를 통해 지역사회보장 정책 방향을 함께 고민할 수 있어 의미가 크다"라며 "시민이 체감할 수 있는 맞춤형 복지서비스 제공을 위해 협의체도 최선을 다하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

