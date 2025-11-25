내년 대학생·산단근로자 '천원의 아침밥' 신청하세요…12월 중 대상 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농림축산식품부는 전국 대학교와 산업단지 입주기업 또는 협의체 등 조직(이하 입주기업 등)을 대상으로 2026년도 천원의 아침밥 사업 참여 신청을 다음 달 9일까지 접수한다고 25일 밝혔다.

천원의 아침밥 사업은 아침식사 결식률이 높은 청년층(대학생)과 먹거리 접근성이 취약한 산단근로자에게 우리 쌀을 활용한 건강한 아침식사를 1000원에 제공하는 식생활 돌봄 정책이다. 내년에는 청년층(대학생) 지원 식수를 연 540만식으로 올해 대비 90만식 확대하고, 시범사업 첫해인 산단근로자는 연 90만식을 지원할 계획이다.

공모 신청은 전국의 모든 대학(사이버·원격대학 등 제외)과 산업단지 내 입주기업 등이 신청할 수 있다. 신청서와 함께 관련 서류를 작성해 농림수산식품교육문화정보원에 전자우편으로 제출하면 된다.

농정원에서는 신청 서류를 검토하고 선정평가를 거쳐 12월 중에 참여대학과 산업단지 내 입주기업 등을 선정하고 발표할 예정이다. 선정된 사업대상자는 내년도 1월부터 아침밥 비용의 일부를 지원받는다. 한 끼에 5000원인 경우 국고 2000원과 대학(또는 기업) 1000원, 지방자치단체 1000원 등 총 4000원을 지원받아 학생 또는 근로자는 1000원에 아침밥을 먹을 수 있다. 단 산단근로자 천원의 아침밥에 선정된 산단 입주기업 등은 내년도 하반기부터 시행 예정인 '직장인 든든한 점심 사업'과 중복으로 지원받을 수 없다.





변상문 농식품부 식량정책관은 "고물가 시대에 식생활 돌봄이 필요한 취약한 계층에게 천원의 아침밥 지원 규모를 대폭 확대해 건강한 식습관 형성을 지원하고 쌀소비도 적극적으로 확대할 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

