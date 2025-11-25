SK이터닉스, 100㎿ 규모 태양광 직접전력거래계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25년간 100㎿, 총 5023억원 규모

세 번째 대규모 직접PPA 체결

SK이터닉스(SK eternix)가 25일 100메가와트(㎿) 규모의 태양광 재생에너지 공급을 위한 직접전력거래계약(직접PPA)을 체결했다.

SK이터닉스의 '솔라파크 춘천 군자1호' 태양광 발전소 전경. SK이터닉스

이번 계약을 통해 SK이터닉스는 향후 25년간 100㎿, 총 5023억원 규모의 태양광 발전전력을 RE100 이행 기업에 공급할 예정이다. 이는 지난해 11월과 지난 6월 체결한 대규모 직접PPA에 이은 세번째 성과다.

SK이터닉스는 다수의 중소규모 태양광발전소를 직접 확보하고, 재생에너지 전기공급사업자로서 RE100 이행 기업들과 직접PPA를 체결해 전력을 공급하는 사업에 주력하고 있다. 발전자원 확보부터 전력 공급까지 전 과정을 일원화해 안정적인 공급 역량을 갖춘 데다, 수요 기업의 필요에 맞춘 유연한 계약 구조를 제시할 수 있어 타 사업자 대비 높은 신뢰를 얻고 있다. 이 같은 경쟁력을 바탕으로 SK이터닉스는 현재까지 누적 180㎿, 약 9000억원 규모의 직접PPA를 체결하며 RE100 시장 내 입지를 빠르게 확대하고 있다.

김해중 SK이터닉스 대표는 "SK이터닉스는 태양광발전소 개발 및 매입부터 전력 판매와 운영까지 구조화된 사업 모델을 바탕으로 시장 경쟁력을 갖추고 빠르게 성장하고 있다"며 "앞으로도 태양광·풍력 등 재생에너지 발전자원 확보와 차별화된 금융 구조를 기반으로 기업의 RE100 달성을 지원하고, 국가 탄소중립 실현에 기여할 것"이라고 말했다.





SK이터닉스는 태양광, 풍력, 에너지저장장치(ESS), 연료전지 등 다양한 신재생에너지 포트폴리오를 보유한 신재생에너지 사업자다. 재생에너지 발전사업을 넘어 전력중개, 분산자원 관리, 고객 맞춤형 전력 솔루션 등 사업영역을 확장해 친환경에너지 종합 플랫폼 기업으로 나아가고 있다.





