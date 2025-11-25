본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

올해 직업계고 취업률 55.2%…마이스터고>특성화고>일반고 직업반

오주연기자

입력2025.11.25 12:00

시계아이콘01분 12초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

300인 이상 기업 취업 비중, 22.5%→36.3%
"취업의 질적 측면서 긍정적 변화"

올해 직업계 고등학교를 졸업한 학생들의 취업률이 55.2%인 것으로 나타났다. 지난해보다는 소폭 하락했지만, 감소 폭은 완화됐다. 학교별로는 마이스터고 졸업생들의 취업률이 가장 높았다. 또한 300인 이상 기업에 취업하는 비중이 4년간 꾸준히 늘고 있어, 질적인 측면에서도 긍정적이라는 분석이 나온다.


올해 직업계고 취업률 55.2%…마이스터고>특성화고>일반고 직업반 연합뉴스
AD

25일 교육부와 한국교육개발원은 이 같은 내용을 담은 '2025년 직업계고 졸업자 취업통계'를 발표했다. 직업계고 졸업자 취업통계조사는 2020년부터 매년 4월 1일 기준으로 고용보험, 건강보험 등 공공데이터베이스와 연계해 직업계고 학생의 졸업 후 취업 상황을 파악하는 국가 승인 통계다.


올해 직업계고 575개교(특성화고 462개교, 마이스터고 52개교, 일반고 직업반 61개교)의 2월 졸업자 5만9661명을 대상으로 졸업 후 상황(취업 및 진학 등), 유지취업현황 등을 조사한 결과 ▲취업자 1만5296명 ▲진학자 2만9373명 ▲입대자 1523명 ▲제외 인정자 1049명으로 집계됐다.


취업률(취업자/{졸업자-(진학자+입대자+제외 인정자)}×100)은 55.2%로 전년대비 0.1%포인트 하락했고, 진학률은 49.2%로 1.2%포인트 상승했다.


교육부 측은 "졸업자 취업률이 소폭 하락했지만, 하락 폭이 2023년에는 2.1%포인트, 2024년에는 0.4%포인트였던 것에 비해선 완화된 것"이라고 설명했다.


미취업자 비율은 20.8%로 전년 대비 0.5%포인트 하락했다. 학생들이 졸업 전 진로를 결정한 비율이 상승한 데에 따른 것이라는 해석이다.

올해 직업계고 취업률 55.2%…마이스터고>특성화고>일반고 직업반

학교 유형별 취업률은 마이스터고가 73.1%로 직업계고 중 가장 높았으며, 특성화고 52.4%, 일반고 직업반 38.2%로 나타났다.


지역별로는 대구(67.8%), 경북(63.9%), 대전(60.7%), 울산(60.3%), 세종(59.8%), 충남(58.2%), 경남(55.9%), 인천(55.7%), 충북(55.4%), 부산(55.3%) 10개 시도의 경우 취업률이 전체 취업률 평균(55.2%)보다 높았다.


올해 직업계고 취업률 55.2%…마이스터고>특성화고>일반고 직업반

사업장 종사자 규모별로는 30~300명 미만 기업에의 취업률이 가장 높았다. 30~300명 미만 기업에 취업한 비율은 33.7%였고, 이어 ▲1000명 이상 25.4% ▲5~30명 미만 24.6% ▲300~1000명 미만 10.9% ▲5명 미만 5.3% 순이었다.


교육부 측은 "300명 이상 기업에 취업한 비중은 36.3%로 4년 연속 상승하고 있으며, 이는 취업의 질적 측면에서도 긍정적인 변화로 분석된다"고 했다.

올해 직업계고 취업률 55.2%…마이스터고>특성화고>일반고 직업반

한편, 지난해 취업한 직업계고 졸업생들의 유지 취업률은 1차 83.1%, 2차 68.2%로, 전년대비 각각 0.9%포인트, 2.0%포인트씩 상승했다. 유지취업률은 건강(직장) 보험 가입자가 6개월(1차), 12개월(2차) 이후에도 보험가입 자격을 유지하고 있는 비율을 말한다. 학교 유형별로는 마이스터고가 1차 88.1%, 2차 71.5%로 가장 높았으며, 이어 특성화고 1차 82.0%, 2차 67.4%, 일반고 직업반 1차 76.8%, 2차 64.4% 순으로 나타났다.


이번 조사 결과는 이달 중 교육부와 한국교육개발원 누리집에 공유된다. 조사 결과에는 직업계고 졸업자의 교과(군)별·한국표준교육분류별·한국표준산업유형별 현황 등도 포함된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최은옥 교육부 차관은 "채용연계형 직무교육과정을 강화하면서 양질의 고졸 일자리 발굴을 위한 관계부처 협력을 지속하겠다"고 했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기