bar_progress

삼성디스플레이, 임원 23명 승진…'기술 경쟁력'에 방점

장희준기자

입력2025.11.25 10:29

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시장 지배력 강화에 기여한 인사 중용

삼성디스플레이가 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 뛰어난 경영 성과를 바탕으로 차별화 기술 개발 등 삼성디스플레이의 시장 지배력 강화에 기여한 인물들이 대거 발탁됐다.


삼성디스플레이는 부사장 8명, 상무 13명, 마스터 2명 등 23명을 승진시키는 정기 임원인사를 실시했다고 25일 밝혔다. 성과가 우수하고 유기발광다이오드(OLED)를 비롯한 차세대 기술 개발 등을 통해 신성장 동력 기반을 확보하는 데 기여한 인물들을 중용했다는 설명이다.


삼성디스플레이, 임원 23명 승진…'기술 경쟁력'에 방점 삼성디스플레이 사옥 삼성디스플레이리서치(SDR) 전경. 삼성디스플레이
중소형디스플레이사업부에선 OLED 성능 향상과 원가 절감 등 고난도 기술 개발을 통해 신제품을 적기에 개발하고 제품 경쟁력 강화에 기여한 공정개발팀장 강태욱 부사장이 승진했다. 국내외 팹/모듈 물류 운영 프로세스를 개선하고 글로벌 수요 변동을 적기에 판단해 생산 효율성을 제고하는 데 앞장선 글로벌운영팀장 김성원 부사장도 승진했다.


포토 공정 수율 개선으로 제조 경쟁력을 끌어올린 P기술팀장 장상민 부사장과 태블릿·오토 등 신제품을 안정적으로 양산하는 데 기여한 SDD법인장 최연수 부사장도 이름을 올렸다.


디스플레이연구소에선 광학 특성 해석 툴을 개발해 비용을 절감하고 인공지능(AI) 기반 설비 자동 계측 플랫폼을 구축해 생산성 향상에 기여한 CAE팀장 백승인 부사장이 승진했다.


특히 연령과 상관없이 성장 잠재력과 역량을 겸비한 40대 부사장, 30대 상무를 발탁하며 경영자 후보군을 확대하는 데 중점을 뒀다. 중소형디스플레이사업부 모듈개발팀 정경호 부사장은 신규 모듈 필름 등 개발을 주도해 갤럭시Z 폴드7·플립7 적기 양산에 기여했다. 디스플레이연구소 설계연구팀 하동완 부사장은 갤럭시XR용 올레도스 패널 설계 완성도를 높였다.


'30대 상무'로 발탁된 김진영 상무는 중소형디스플레이사업부 재료개발팀에서 정보기술(IT)·오토 신제품용 탠덤 재료 개발을 통해 OLED 제품 성능 향상에 기여한 점이 주효했다.


아울러 삼성디스플레이는 여성 리더의 승진 확대로 다양성을 갖춘 혁신적 조직문화 기조를 강화하는 데 주력한다는 방침이다. 디스플레이연구소 분석기술팀장 안나리 부사장은 신사업 확대로 제품군이 다양해지는 상황에서 분석 기술 고도화로 불량 유출률을 개선했다. 법무실 IP팀 장하연 상무는 영업비밀·특허 등 현안에 안정적으로 대응하며 제품 경쟁력을 높였다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
