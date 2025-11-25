본문 바로가기
구리시 시정자문위원회, 소통·협력 역량 강화 워크숍 개최

이종구기자

입력2025.11.25 10:27

전문가 특강·현안 토론으로 시정 발전 모색

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 21일 인창동 아르비아웨딩홀에서 '2025년 구리시 시정자문위원회 역량 강화 워크숍'을 개최했다고 25일 밝혔다.

구리시 시정자문위원회, 소통·협력 역량 강화 워크숍 개최 백경현 구리시장(앞줄 가운데) 등 참석자들이 지난 21일 인창동 아르비아웨딩홀에서 '2025년 구리시 시정자문위원회 역량 강화 워크숍'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 구리시 제공
이번 워크숍에는 시정자문위원 30여 명이 참석했으며, 시정자문위원회 운영 현황 보고를 시작으로 전문가 특강, 시장과의 대화 순으로 진행됐다.


전문가 특강에서는 '음악과 함께하는 시정자문위원 소통 비법', '행복 정년과 건강관리' 강의가 이어졌다. 음악을 활용한 소통 방식, 일상 속 건강관리 방법 등을 공유하며 위원들의 역량 향상과 소통 증진을 위한 유익한 시간을 가졌다.


이어진 시장과의 대화에서는 위원들이 구리시 주요 현안의 추진 상황과 향후 계획에 대해 질의하고, 정책 개선 방향을 함께 논의하는 소통의 장이 마련됐다.


김중태 공동위원장은 "워크숍을 통해 편안한 분위기 속에서 위원들 간 소통하고, 시정자문위원회의 역할을 다시 고민해 볼 수 있는 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 시정자문위원으로서 사명감을 가지고 구리시 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


백경현 구리시장은 "이번 워크숍이 위원 여러분께 새로운 에너지를 제공하는 계기가 되었기를 바란다"며 "토평한강공공주택지구 스마트 그린시티 조성, 인창천 생태하천 복원 사업 등 구리시의 도약을 위한 주요 사업에 아낌없는 조언과 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

