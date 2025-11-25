본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

부경대 AI·빅데이터 연구팀, 한국멀티미디어학회서 우수 논문 2편 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.25 10:28

시계아이콘00분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

엣지 AI 경량화 전략·스마트 시티 RAG 프레임워크 연구 성과 인정

국립부경대학교(총장 배상훈) 컴퓨터·인공지능공학부 김태국 교수 연구팀이 '2025년 한국멀티미디어학회 추계학술발표대회'에서 2개의 우수 논문상을 받으며 인공지능과 빅데이터 분야에서 우수한 연구 역량을 인정받았다.


최근 부산대학교에서 열린 이 학술대회는 '현실과 상호작용하는 AI：새로운 멀티미디어의 지평'을 주제로 국내외 연구자 약 1000명이 참석해 최신 기술과 연구 성과를 발표하고 공유했다.


김태국 교수 연구팀은 최혜림·크조우양 석사과정생, 펑보·구본현 박사과정생, 노신비 학생, 이태오 석사과정생과 공동으로 발표한 논문 'Edge AI 및 TinyML 환경에서의 경량화 전략 효율성 분석'으로 우수 논문상을 받았다. 이 연구는 엣지 디바이스와 초경량 학습 환경에서 다양한 모델 최적화 기법의 성능 차이를 실제 환경에서 분석하고, 소형 IoT, 웨어러블, 스마트 제조 현장에 적용 가능한 AI 설계 방향을 제시한 점에서 높은 평가를 받았다.


또 구본현 박사과정생과 동아대 옥수열·이석환 교수, 김태국 교수가 공동으로 발표한 논문 '스마트 시티 RAG 프레임워크 연구'도 우수 논문상을 수상했다. 이 연구는 스마트 시티 건물 정보를 온톨로지 기반으로 구조화하고 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 모델에 적용하여 고도화된 도시 정보 서비스를 구현, 스마트 시티 관리와 도시 설계, 공공 데이터 지능화 분야에서 확장성을 인정받았다.


김태국 교수는 "다양한 분야에서 AI 융합 연구를 수행하며 산업 현장에서 실질적으로 활용될 수 있는 기술 개발에 주력하겠다"고 소감을 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한국멀티미디어학회는 1997년 창립 이래 현재 6700여명의 회원이 활동 중인 과학기술정보통신부 소관 전국 규모 학회로, 우리나라 멀티미디어 및 컴퓨터 응용 분야 최대 학회로 자리매김하고 있다.

부경대 AI·빅데이터 연구팀, 한국멀티미디어학회서 우수 논문 2편 수상 (위 왼쪽부터) 최혜림, 크조우양, 펑보, 구본현, 아래 왼쪽부터 이태오, 노신비, 김태국 교수)
AD



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기