복지용 쌀, 현미로도 신청 가능…1인당 월 10㎏

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전·세종서 복지용 현미 공급 시범사업 추진

백미와 현미 혼합 신청도 가능

백미로만 공급 중인 복지용 쌀을 수요자들의 현미 수요 요구 등을 반영해 백미 또는 현미로 신청할 수 있도록 선택의 폭이 넓어진다.

농림축산식품부는 올해 12월부터 내년 5월까지 6개월간 '복지용 현미 공급 시범사업'을 대전 서구와 중구, 세종시 3개 지역에서 시행한다고 25일 밝혔다. 정부는 기초생활수급자 및 차상위계층의 생계안정을 지원하기 위해 복지용 정부 쌀을 공급하고 있다.

AD

복지용 현미 신청은 다음 달 1일부터 매월 10일까지 시범사업 지역 주소지 관할 읍·면·동 행복복지센터 사회복지 담당 부서에 신청하면 지원받을 수 있다.

현미는 보통 백미보다 섭취량이 적고 산패·변질 우려가 높아 5㎏ 소포장으로 공급할 계획이다. 신청 대상자는 1인당 월 공급물량 10㎏ 단위로 현미와 백미를 조합해 구입이 가능하다.

농식품부는 시범사업을 통해 현미 수요와 실제 구매 패턴, 물류 안정성, 만족도 등을 종합 평가해 전국 확대 여부를 검토할 계획이다.





AD

변상문 농식품부 식량정책관은 "복지용 현미 공급 시범사업은 수요자들에게 건강한 먹거리 선택권을 확대하기 위한 것"이라며 "시범사업 운영 상황을 면밀히 점검해 국민(수요자) 중심의 행정서비스 지원에 차질 없도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>