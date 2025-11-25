에이티비랩, 유틸리티급 ESS 실증으로 검증한 초정밀 배터리 진단 기술로 산업계 주목

AD

에너지 저장장치(ESS)와 전기차 배터리 안전 문제가 지속적으로 대두되는 가운데 주식회사 에이티비랩(ATB Lab.)이 유틸리티급 ESS 실증을 통해 검증한 초정밀 AI 기반 배터리 진단 기술로 주목받고 있다.

한국전력공사 사내벤처에서 출발한 스타트업인 에이티비랩은 대규모 전력 설비의 실제 데이터를 기반으로 배터리의 이상 징후를 조기에 감지하는 기술을 고도화하며 ESS 화재 예방 분야에서 강력한 경쟁력을 확보했다.

에이티비랩의 배터리 진단 기술은 배터리의 건강 상태를 실시간으로 파악해 문제가 생기기 전 단계에서 경고하는 것이 핵심이다. 기존 ESS나 전기차 배터리는 수천 개의 셀로 이루어져 있어 셀 하나의 이상만으로도 전체 시스템이 정지하거나 화재로 이어질 수 있지만, 전통적인 장비만으로는 문제가 시작되는 지점을 정밀하게 찾아내기 어려웠다.

에이티비랩은 이러한 한계를 해결하기 위해 전압, 전류, 온도 등 배터리 운행 과정에서 생성되는 모든 데이터를 AI로 분석하고 이를 'Stress Index'라는 지표로 정량화해 배터리가 받는 스트레스와 열화 수준을 정확하게 보여주는 방식을 구축했다.

이 기술은 SOC(충전 상태)와 SOH(성능 저하도)를 기존 BMS보다 더 낮은 오차로 분석할 수 있어 운영 효율성을 크게 높인다. 더 나아가 고가의 전문 장비 없이도 셀 내부저항(DCIR)을 측정할 수 있어 배터리 단위의 안전성까지 확인할 수 있다는 점에서 산업 현장에서 높은 활용 가능성을 인정받고 있다. 내부저항은 화재 위험을 예측하는 핵심 지표로, 비정상적인 상승이 나타나면 즉각적인 점검이 필요한데 에이티비랩은 (기 설치된)ESS PCS나 전기차 충전기만으로도 이를 감지할 수 있는 기술을 확보했다.

에이티비랩이 빠르게 산업계의 주목을 받는 이유는 연구실 수준의 모델링이 아닌 실제 유틸리티급 ESS 현장에서 기술을 실증해 왔다는 데 있다. 발전소급 ESS는 안전성과 신뢰성이 절대적으로 요구되는 대규모 설비로, 여기에서 검증된 솔루션은 산업적 가치를 인정받을 수 있다. 에이티비랩은 한전 현장에서 쌓아온 방대한 데이터와 실전 경험을 기반으로 기술의 정확성과 안정성을 입증했으며, 이러한 성과를 바탕으로 딥테크 TIPS와 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트, KEPCO 에너지 스타트업 등에 연이어 선정되며 성장성을 확인받았다.

에이티비랩은 단순한 진단 기술을 넘어 에너지 산업 전반의 안전을 강화하는 데 목표를 두고 있다. 국내 ESS 시장을 넘어 글로벌 에너지기업, 전기차 제조사, 재사용 배터리 기업과의 협력까지 범위를 확대하며 세계 시장 진출을 준비하고 있으며 여러 지역에 분산된 배터리를 하나의 클라우드에서 통합적으로 모니터링하고, AI가 위험을 사전에 예측하는 차세대 '에너지 안전 플랫폼' 구축을 목표로 하고 있다.





에이티비랩 관계자는 "ESS 화재는 이제 단순한 기술 문제가 아니라 에너지 산업 전체의 신뢰성과 직결되는 문제"라며 "에이티비랩은 한전 현장에서 쌓아온 실증 데이터를 기반으로 선제적 위험 감지가 가능한 배터리 진단 기술을 고도화해 왔으며, 앞으로도 산업 현장에서 실질적으로 도움이 되는 안전 기술을 지속 개발해 글로벌 시장에서도 인정받는 에너지 AI 기업으로 성장하겠다"고 전했다.





