서리풀지구, 주민 반발에 제동…시험대 오른 그린벨트 공급대책

이지은기자

입력2025.11.25 12:22

국토부 내년 1월 지구 지정 목표
갈등 지속시 후속 사업 영향 가능성

국토교통부가 그린벨트까지 풀어 주택을 공급하겠다며 시작한 서리풀 지구 개발사업이 주민들의 거센 반발에 부딪혔다. 국토부는 서리풀 지구를 시작으로 다양한 지역에서 그린벨트를 해제를 검토 중인데, 이번 갈등 해결 여부가 정부의 역량을 엿볼 수 있는 가늠자가 될 것이라는 전망이 나온다.


한국토지주택공사(LH)가 24일 개최한 서리풀2 공공주택지구 전략환경영향평가서 초안 공청회는 주민 반발에 부딪혀 무산됐다. 앞서 지난달 1일 주민 설명회가 무산된 지 한 달 반만이다.

서리풀지구, 주민 반발에 제동…시험대 오른 그린벨트 공급대책 김윤덕 국토교통부 장관이 지난 5일 서울 서초구 서리풀 공공주택지구 현장을 찾아 관계자들과 사업 추진 계획을 점검하고 있다. 연합뉴스
이날 주민과 지구 내 우면동 성당 신자들은 토지 강제수용을 반대하는 피켓시위와 기도문 낭독을 이어갔다. 국토부가 별도의 협의 없이 내년 1월 지구 지정·고시할 경우에는 행정처분 취소 소송 등 법적 대응에 나서기로 했다. 백운철 우면동 성당 주임 신부는 성명문을 통해 "서울시와 국토부가 개발 계획 발표 이후 주민들의 의견을 듣는 공식적인 자리 없이 절차를 강행하고 있다"며 "성당과 마을의 존치 이외는 어떠한 타협도 불가하다"고 밝혔다.


서리풀지구는 지난 정부가 지난해 11월 수도권 주택공급을 위해 신규택지 후보지로 선정한 지역이다. 서초구 원지동과 내곡동에 걸친 1지구와 우면동에 걸친 2지구로 나뉜다. 정부는 이곳에 공동주택 2만가구를 공급할 계획이다.


현재 주민들은 재산권 침해와 마을 존치를 요구하며 개발에 난색을 표하고 있다. 2지구에서는 집성촌인 송동마을·식유촌마을·우면동성당을 중심으로 개발 대신 존치를 요구한 반면, 1지구 주민들은 이주대책과 보상 제안 없이 국토부가 지구 지정부터 밀어붙인 점에 반발하고 있다.

서리풀지구, 주민 반발에 제동…시험대 오른 그린벨트 공급대책 우면동성당 신자들과 마을 주민들이 24일 서초구 양제at 센터에서 열린 서리풀2지구 공청회에서 개발 반대 성명문을 낭독하고 있다. 이지은 기자

국토부의 이번 갈등의 해결 여부는 후속 사업에도 영향을 미칠 전망이다. 국토부는 주택 공급 확대를 위해 도심 유휴부지와 추가 그린벨트 후보지를 물색하고 있다. 유휴부지 및 그린벨트 해제 후보지로 거론되는 노원구 태릉골프장, 마포 서부면허시험장 부지는 문재인 정부에서도 주민 반발에 부딪혀 사업이 좌초된 전례가 있다.


다만 주택 수급 불안을 해결해야 하는 국토부 입장에서는 법적 문제가 없는 한 속도를 더 높일 가능성도 있다. 지구 지정 전에 사업시행자가 토지 협의 매수를 위해 물건조사를 할 수 있게 한 공공주택특별법 개정안이 최근 본회의를 통과했다. 서리풀지구의 지구 지정 시점도 '내년 상반기'에서 '같은 해 3월'로, '1월'로 두차례 더 앞당겨진 바 있다.


전문가는 주민과의 합의 없는 그린벨트 해제에 대해 사회적 갈등을 증폭시킬 수 있다고 지적했다. 서진형 광운대학교 부동산법무학과 교수는 "정부가 공익을 이유로 공공개발을 추진할 경우에도 충분한 대화와 협의가 전제돼야 한다"며 "사회적 합의를 얻지 못한 채 그린벨트만 해제하면 공급 문제가 해결된다는 '그린벨트 만능론' 식으로 접근해서는 오히려 공동체 간 갈등만 키울 수 있다"고 말했다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

