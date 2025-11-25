제주·포항 이어 영덕 해안서도 마약 의심 물질 발견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차(茶) 인쇄된 녹색 포장지에 든 백색 물질

제주·포항서 발견된 포장 형태와 특징 같아

경북 포항에 이어 영덕 해안에서도 마약 의심 물질이 발견돼 해경이 조사에 나섰다.

25일 울진해양경찰서에 따르면 전날 육군 50사단 16해안감시대대 소속 군인은 영덕군 병곡면 백석해변에서 차(茶)가 인쇄된 녹색 포장지에 든 백색 물질 1㎏을 발견했다.

영덕 해안에서 발견된 마약 의심 물질. 울진해양경찰서.

이 물질은 한자로 '차(茶)' 글자가 인쇄된 포장지에 투명 비닐로 이중 포장돼 있다. 최근 제주와 포항 해안에서 발견된 마약류인 케타민 포장 형태와 특징이 같다.

울진해경은 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하고 성분 분석 결과에 따라 수사를 추진할 예정이다. 앞서 지난달부터 이달 사이 총 3회에 걸쳐 포항 해안에서는 차 포장 형태로 위장된 마약류 케타민이 총 3㎏ 발견됐다.

제주에서도 최근 50일 사이에 15건의 차 봉지로 위장한 마약이 발견됐다.





배병학 울진해경서장은 "우리 지역 사회에 마약이 흘러들지 않도록 해안선 감시와 수색 활동을 한층 강화하겠다"면서 해상 마약류 차단에 총력을 기울이겠다"고 전했다.





