고창군 '우즈베키스탄 국립교향악단' 27일 공연

고창문화의전당서 진행…관람료 1만원

전북 고창군은 오는 27일 오후 7시 30분 고창문화의전당에서 '우즈베키스탄 국립교향악단 오케스트라 내한공연'을 연다고 25일 밝혔다.

우즈베키스탄 국립교향악단은 우즈베키스탄 대통령의 제안으로, 국제 콩쿨에서 입상한 최고의 젊은 음악 영재들로 구성돼 있다.

우즈베키스탄 국립교향악단 오케스트라 내한공연 포스터. 고창군 제공

미국 워싱턴 D.C. 공연을 비롯해 베를린·빈 등 유럽 주요 도시 순회공연을 성공적으로 마치며 중앙아시아 최고 수준의 교향악단으로 인정받고 있다.

이번 공연의 1부는 강민석 한양대학교 교수의 지휘와 해설로 진행된다. 강민석 교수는 국내외 주요 오케스트라와 협연해 판소리·아리랑의 세계화를 이끌어온 지휘자로 관객과 소통하는 해설로 곡의 배경과 감동을 이해할 수 있는 시간을 제공한다.

2부는 우즈베키스탄 국립음악원 총장이자 국가 최고 공훈예술가인 카몰리딘 우린바예프(Kamolidin Urinbaev)가 지휘를 맡아 고창 관객에게 전통 클래식의 깊이를 전한다.

또 테너 오타벡 나지로프(Otabek Najirov)와 소프라노 김은혜가 출연해 푸치니 아리아와 다양한 솔로 무대를 선보이며 공연의 품격을 더한다.





공연료는 1만원이며 고창군민 특별할인으로 3,000원 (청소년 1,500원)이다. 티켓예매는 20일 오전 9시부터이며 인터넷 예매는 고창문화의전당 홈페이지에서 가능하며 현장 예매는 고창문화의전당에서 진행된다.





