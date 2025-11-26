본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[단독] '농산물 유통구조 개혁' 첫 발…도매법인 퇴출법, 상임위 소위 통과

박재현기자

입력2025.11.26 17:43

수정2025.11.26 17:44

시계아이콘00분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

40년 카르텔 '도매법인 퇴출' 의무화
농해수위, 25일 소위 농안법 개정안 통과
내달 온라인 경매제 의무법도 처리 속도

40년간 이어졌던 농산물 도매시장법인의 독과점을 깨기 위한 입법이 첫 관문을 넘었다. 공영도매시장 설립 이후 수수료 담합 등 의혹에도 교체된 적이 없었던 도매법인을 퇴출하는 내용이 담긴 법안이 국회 상임위 법안심사소위를 통과하며서다. 이재명 대통령이 약속한 불합리한 농산물 유통 구조를 개선하는 작업이 속도를 낼지 주목된다.


26일 국회에 따르면 농림축산식품해양수산위원회(농해수위)는 전날 법안심사 소위원회를 열고 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(농안법) 개정안을 통과시켰다.


개정안은 성과가 부진한 도매법인에 대한 지정 취소를 의무화하고 신규법인을 공모하는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 다만, 정부는 도매법인 지정 취소를 위한 구체적인 평가 기준을 보완하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해진다.


[단독] '농산물 유통구조 개혁' 첫 발…도매법인 퇴출법, 상임위 소위 통과
AD

위탁수수료 상한을 법으로 명시하는 안에 대해서는 정부가 절충안을 제시한 것으로 알려졌다. 당초 도매법인의 수수료율 상한이 높다는 지적이 있었는데, 이에 대해 정부는 농식품부 장관이 시행령상의 상한을 주되 조정이 필요할 경우 권고를 하고, 수용을 하지 않을 경우 페널티를 주는 방식으로 보완 입법하기로 결정된 것으로 알려졌다.


그동안 도매법인은 전체 공영도매시장의 경매제를 주도했는데, 40년간 독과점을 유지하며 막대한 수수료를 벌어들였다는 비판을 받았다. 현행 농안법에 따르면 도매법인은 5년 이상~10년 이하 범위에서 지정 유효기간을 설정할 수 있다. 그러나 유효 기간이 만료된 법인에 대한 재지정 절차나 구체적인 평가 기준이 명시되지 않아 별다른 견제 없이 소수 업체가 불합리한 농산물 유통구조를 방관했다는 지적을 받았다.


이에 국회에서는 도매법인 퇴출 규정을 담은 농안법 개정을 추진했고, 정부도 지난 9월 발표한 '농산물 유통 구조 개선 방안'을 통해 도매시장 경쟁 촉진 대책을 내놓은 바 있다.


농안법 개정안은 다음 달 1일 열리는 농해수위 전체회의에서 통과되면, 법제사법위원회를 거쳐 연내 국회 본회의를 통과할 것으로 전망된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편, 이날 소위원회에서는 농수산물 온라인 도매거래 촉진에 관한 법률안(온라인 도매시장법)도 안건으로 올랐지만 처리되지 않았다. 해당 법률안은 다음 달 4일 진행되는 소위원회에서 다시 논의될 전망이다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기