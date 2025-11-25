강풍 비상…목포해경, 이틀간 연안 안전 '주의보'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목포해경청사 전경

목포해양경찰서가 강풍 등 기상 악화에 대비해 연안 안전관리 강화에 나섰다.

25일 목포해경에 따르면 이날부터 26일까지 이틀간 관내 8개 시·군에 연안 안전사고 위험예보제 '주의보'를 발령한다.

이번 주의보는 목포시와 신안·무안·영광·함평·해남·진도·영암 등 연안지역 전반에 내려졌다.

연안 안전사고 위험예보제는 '관심-주의보-경보' 3단계로 운영되며, 기상 악화나 자연재난으로 사고 발생 우려가 커질 때 국민들에게 위험성을 알리고 사고를 사전에 차단하기 위한 제도다.

특히 '주의보'는 안전사고 가능성이 높아지거나 피해가 확산할 우려가 있을 때 발령된다.

해경은 이 기간 연안해역과 항·포구, 갯바위 등 저지대 위험구역을 중심으로 해·육상 순찰을 대폭 강화할 방침이다. 또한 지자체 협조를 통해 전광판 안내, 방송 홍보, 안전계도 활동도 병행한다.





목포해경 관계자는 "기상정보를 수시로 확인하고, 악화가 예상될 경우 무리한 해양 활동을 자제해달라"며 "사고 예방을 위해 경각심을 가져달라"고 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

