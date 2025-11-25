마이리얼트립, IPO 대표 주관사로 미래에셋증권 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 OTA 업계 최초 상장 도전

마이리얼트립은 기업공개(IPO)를 위한 대표 주관사로 미래에셋증권을, 공동 주관사로 삼성증권을 선정했다고 25일 밝혔다.

마이리얼트립은 이를 통해 국내 온라인 여행 플랫폼(OTA) 업계 최초 상장을 목표로 본격적인 IPO 준비에 착수한다. 마이리얼트립은 2012년 설립 이래 항공·숙박·투어&액티비티 등 여행 과정의 모든 서비스를 원스톱으로 제공해 왔다.

마이리얼트립 로고. 마이리얼트립

AD

현재 누적 회원 수는 1000만명, 월간활성사용자 수(MAU)는 500만명이다. 올해 연간 거래액이 전년 대비 45% 오른 2조3000억원 수준에 이를 것으로 전망되며, 매출은 1100억원을 넘어설 것으로 예상된다. 마이리얼트립은 K트렌드 확산에 맞춰 인바운드 서비스를 도입하고, 한국을 찾는 해외 관광객에게 맞춤형 상품과 편리한 예약 환경을 제공해 글로벌 고객층을 넓힐 계획이다.





AD

이동건 마이리얼트립 대표는 "대표 주관사 및 공동 주관사 선정을 기점으로 IPO를 체계적으로 준비해 나갈 것"이라며 "기술력과 서비스 경쟁력을 기반으로 국내외 여행 시장에서의 입지를 강화하고, 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>