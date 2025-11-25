본문 바로가기
부산교육청, 11개 학교 현장체험학습 우수사례 공유

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.25 09:45

학생 중심·안전 관리 강화 등 특색 있는 체험학습 운영 모델 확산 기대

부산시교육청(교육감 김석준)은 25일 오후 부산진구 양정동 교육연구정보원 대강당에서 올 한 해 부산지역 학교들이 실시한 현장체험학습 가운데 11개 학교의 우수사례를 공유하는 자리를 마련했다.


이 행사는 현장체험학습의 안전성과 교육적 효과를 높이고 단위학교가 특색 있는 프로그램을 운영하는 데 실질적 도움을 주기 위해 마련됐다. 행사에는 교원 등 120여명이 참석했다.


부산교육청은 단위 학교에서 실시한 우수 체험학습 프로그램을 발굴하고 교사와 학생 간 민주적 의사소통을 기반으로 한 특색 있는 모델을 확산하기 위해 지난 10월 우수사례 공모전을 운영했다.


초등학교 3교, 중학교 4교, 고등학교 4교 등 총 11교가 선정, 최우수 학교로 선정된 부경고등학교는 학생 주도적 기획과 소통을 통해 교과 연계 체험학습을 소규모·테마형으로 운영한 점이 높이 평가됐다.


신곡중학교는 사전 단계부터 체계적인 안전교육 시스템을 운영하며 '안전사고 Zero' 모델을 제시하고, '8옥타브 성장형 프로그램'을 통해 교과학습, 인성교육, 진로체험을 통합한 전인적 성장형 체험학습을 실시하며 특색 있는 사례로 주목받았다.


이날 발표된 우수사례와 개발 모델은 현장체험학습 홈페이지에 탑재돼 부산지역 모든 학교에서 활용할 수 있도록 할 계획이다.


김석준 교육감은 "현장체험학습은 학교 안 배움을 삶으로 확장하고, 다양한 체험을 통해 학생들의 인성과 역량을 함양하는 교육활동"이라며, "이번 행사가 깊이 있는 배움과 함께 즐거움이 있는 안전하고 특색 있는 현장체험학습 활성화의 계기가 되길 바란다"고 말했다.

부산교육청, 11개 학교 현장체험학습 우수사례 공유 부산시교육청.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

