영진위·영등위, 영화 정보 공동 활용 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일 업무협약 체결

독립예술영화 인정 정보 연계로 행정 간소화

한상준 영진위원장(왼쪽)과 김병재 영등위원장

AD

영화진흥위원회는 24일 영상물등급위원회와 '영화정보 공동 활용 및 데이터 연계 업무협약'을 체결했다.

양 기관은 앞으로 각 기관이 보유한 영화정보 및 등급정보를 공동으로 활용하고 데이터 연계를 추진한다. 정보의 접근성과 활용도를 높이고, 한국 영화산업의 데이터 생태계 구축을 도모한다.

영진위는 지난 3월부터 영화정보 연계를 위한 업무 프로세스 개선 논의를 진행하면서 연계시스템 구축을 마무리했다. 특히 독립예술 영화 인정 정보를 연계해 양 기관의 대민 행정업무를 개선하고 제출서류를 간소화했다.

양 기관은 영화정보 활용, 연계시스템 구축 및 영화 표준코드 활용 제고, 행정업무 효율화, 영화 및 온라인비디오물 정보 수집 및 활용, AI 기반 데이터 행정 추진 등 분야에서도 협력을 강화한다.

한상준 영진위원장은 "이번 업무협약은 영화정보와 등급정보를 유기적으로 연계해 한국 영화산업의 데이터 기반을 한 단계 높이는 중요한 출발점"이라며 "산업 현장과 관객 모두에게 도움이 되는 AI 기반 영화산업 데이터 생태계를 만들겠다"고 밝혔다.





AD

김병재 영등위원장은 "영화정보와 등급정보의 접근성과 활용성이 한층 높아져, 더 정확하고 효율적인 등급분류 서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>