서울시, 산업 AI 전환 가속…'AX 혁신센터' 출범

서울시가 산업 AI 전환 생태계의 본격 가동을 선언했다. '산업 AX 혁신센터'를 통해 기업에 맞춤형 AI 전환 로드맵을 제시하고, '서울 AI 혁신협의회'는 대학이 보유한 AI 인재 풀을 산업 현장으로 연결할 방침이다.

시는 25일 서울AI허브 메인센터에서 '서울 산업 AX 혁신센터'와 '서울 AI 혁신협의회' 출범식을 개최했다. 출범식에는 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장, 서울대·KAIST·연세대 등 AI·융합대학원장 약 100명이 참석했다.

두 기관은 AI 기술 도입-컨설팅-실증-확산까지 전 과정을 서울 안에서 처리할 수 있는 '완결형 실행 체계'를 구성하며, 산업 현장의 문제를 AI로 해결하는 실행 중심 플랫폼으로 기능하게 된다.

새로 구축된 산업 AX 혁신센터는 제조·물류·패션·콘텐츠 등 다양한 산업 분야에서 AI 도입 수요가 빠르게 증가하는 흐름에 대응해 기업의 전환 수요를 연중 상시로 접수한다. 이후 공정·데이터·운영 현황을 진단한 뒤 전환 로드맵을 제시하는 원스톱 컨설팅 허브로 운영된다.

센터는 ▲수요기업-공급기업 매칭 ▲산학 컨소시엄 구성 ▲PoC(기술검증) 설계 및 수행 ▲현장 실증 및 확산 등 AX 전환의 전 과정을 지원하는 상시 실증 플랫폼 역할을 수행한다. 이는 기업이 고비용 인프라나 전문인력 부족으로 독자적인 AI 도입이 어려운 현실을 고려할 때, 실질적 도움을 제공하는 실행 기반 지원체계로 평가된다.

이날 함께 출범한 서울 AI 혁신협의회는 경희대, 고려대, 동국대, 서울대, 성균관대(RISE AI 클러스터 사업단), 연세대, 이화여대, 중앙대, KAIST, 한양대 등 10개 AI·융합대학원이 참여하는 개방형 산학협력 협의체다.

협의회는 대학이 보유한 최신 연구성과, 고급 AI 인재, 산업별 전문가 풀을 산업 현장으로 연결하는 역할을 맡는다. AI 컨설팅 자문, 문제 정의, 공동연구, 실증 지원 등을 수행하며, 산업 AX 혁신센터의 현장 실행을 지능적으로 뒷받침하는 '두뇌' 역할을 한다.

시는 기업-대학-연구기관-스타트업이 하나의 체계로 작동하는 3대 AI 거버넌스(대학원협의체·산업 AX 센터·서울AI허브)가 완성됐다고 설명했다.

앞으로 산업 AX 혁신센터를 중심으로 상시 컨설팅 체계와 전문 자문단 구성, 공급기업 풀 확충을 강화하고 내년부터 프로그램을 상시화해 지원 규모를 확대할 계획이다.





오 시장은 "앞으로 AI가 사람을 위해 작동하고, 산업이 사람을 향해 혁신되며, 도시 전체가 지능적으로 움직이는 모델을 완성해 'AI로 미래를 주도하는 도시 서울'을 실현해 나가겠다"고 강조했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

