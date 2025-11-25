본문 바로가기
라이드플럭스, ‘레벨4 자율주행 카셰어링’ 상용화 첫발

김철현기자

입력2025.11.25 09:38

경기도 화성에서 내년부터 실증
일반 시민 대상 서비스 운영

국내 자율주행 기술 상용화를 선도해온 라이드플럭스가 '레벨4 자율주행 카셰어링 서비스' 상용화의 첫발을 내딛는다. 레벨4 자율주행은 자율주행차가 운전자 개입 없이 주변 상황을 스스로 인지하고 판단해 주행하는 기술 수준을 말한다.


자율주행 소프트웨어 스타트업 라이드플럭스는 경기도 화성시 자율주행 리빙랩(실증도시)에서 '레벨4 자율주행카셰어링' 실증과 서비스 운영에 본격 돌입한다고 25일 밝혔다.

라이드플럭스 카셰어링 차량
이번 프로젝트는 한국교통연구원, 쏘카, 세스트, 엔제로, 한양대학교와 함께 수행하고 있는 국책 과제인 '자율주행 Lv.4/4+ 공유차(Car-Sharing) 서비스 기술 개발'의 일환으로 진행된다. 국내에서 일반 시민이 이용 가능한 형태로 제공되는 첫 대규모 카셰어링 실증 서비스라고 라이드플럭스는 설명했다.


해당 국책 과제는 2022년에 착수한 총 3단계 프로젝트로 2022~2023년 1단계 요소기술 개발과 2024~2025년 2단계 통합기술 개발을 거쳐, 2026년부터는 일반 시민 대상 실증 서비스 운영을 시작한다. 라이드플럭스는 이 가운데 자율주행 소프트웨어 개발, 자율주행 카셰어링 시스템 설계 및 구축, 서비스 운영 및 실증 전반을 담당하는 핵심 주체로 참여하고 있다.


라이드플럭스는 우선 내년 3월부터 화성시 새솔동·남양읍·마도면 일대에 KG모빌리티의 토레스EVX 차량으로 개발한 자율주행 카셰어링카 10대를 투입해 실증 서비스에 돌입한다. 2027년까지 추가 차량 투입을 통해 총 20대 규모로 확대 운영될 예정이다.


이번 실증 서비스는 해당 지역 거주·근무자를 대상으로 사전체험단을 모집해, 이용자가 원하는 곳에서 예약·반납이 가능한 방식의 호출형 카셰어링 모델로 운영된다. 현 단계에서는 안전요원이 탑승한 상태로 운행된다.


박중희 라이드플럭스 대표는 "이번 실증 서비스는 완전 무인 자율주행 카셰어링 서비스의 출발점이 될 것"이라며 "대규모 실증 서비스 경험과 노하우를 바탕으로 한국형 자율주행 상용화 모델을 완성해 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

