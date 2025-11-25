본문 바로가기
CU, 쿠팡이츠서 배달·픽업 서비스…퀵커머스 강화

김흥순기자

입력2025.11.25 10:14

장보기·쇼핑 메뉴 입점
내달 전국 6000점으로 확대
첫 구매 할인 프로모션

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 쿠팡이츠에 입점해 퀵커머스 서비스를 제공한다고 25일 밝혔다.


CU는 쿠팡이츠 내 장보기·쇼핑 메뉴를 통해 서울 지역 매장 1000점에서 배달·픽업 서비스를 시작한다. 이후 서비스 안정화 기간을 거쳐 내달 초 전국 6000여점으로 운영 점포 수를 늘릴 계획이다.


CU, 쿠팡이츠서 배달·픽업 서비스…퀵커머스 강화 CU 쿠팡이츠 신규 입점. BGF리테일 제공
쿠팡이츠 애플리케이션(앱) 내 장보기쇼핑 메뉴의 CU 전용 탭을 통해 가까운 CU 매장을 선택하고 약 6000개의 편의점 상품을 자유롭게 배달, 픽업 구매하면 된다.


CU는 쿠팡이츠 입점을 기념해 첫 구매 프로모션도 마련했다. CU 배달, 픽업 서비스를 처음 이용하는 와우회원들은 자동으로 할인 프로모션이 적용된다. 1만5000원 이상 구매 시 4000원, 2만원 이상 구매 시 5000원을 할인받을 수 있다.


CU는 2019년 업계에서 가장 먼저 배달 서비스를 시작한 뒤, 현재 10여곳의 온라인 플랫폼으로 배달·픽업 서비스를 확대했다. 이달 퀵커머스 운영 점포 수는 전국 총 1만개에 달한다.


정환 BGF리테일 온라인커머스팀장은 "CU의 다양한 상품을 더욱 빠르고 편리하게 구매할 수 있도록 배달 플랫폼 신규 제휴를 맺게 됐다"며 "앞으로도 배달 플랫폼과 시너지를 극대화하는 차별화된 전략들로 퀵커머스 경쟁력을 확보하고 급변하는 시장 내 우위를 점하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

