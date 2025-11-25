본문 바로가기
동해시, 2026년도 본예산 6924억 규모 편성…전년 대비 11.53% ↑

이종구기자

입력2025.11.25 09:36

지역경제 활성화·주민불편 해소·대규모 SOC 계속사업

강원도 동해시는 내년도 본예산을 전년 대비 약 11.53%(716억원) 증가한 6924억원 규모로 편성해 지난 14일 예산안을 시의회에 제출하고 본격적인 심사 절차에 들어간다.

동해시, 2026년도 본예산 6924억 규모 편성…전년 대비 11.53% ↑ 동해시청 전경.
내년도 세입 여건은 정부의 확장적 예산편성 기조에 따른 내수 경기 회복이 기대됨에 따라 전반적으로 개선될 것으로 전망된다.


특히 정부의 경기 부양책 등으로 내수경기 회복 효과가 나타나면서 국세 수입이 증가할 것으로 보이며, 이에 연동되는 지방교부세 역시 증액될 것으로 예상된다.


동해시는 이러한 여건 속에서 시정 5대 시정 방침을 중심으로 민선 8기 역점사업을 비롯해 ▲지역경제 활성화 ▲주민 불편 해소 ▲수소 등 미래산업 기반 구축 ▲맞춤형 교육도시 조성 ▲일자리 창출 ▲대규모 계속사업의 차질 없는 추진 등 시정 목표의 가시적 성과 창출에 중점을 두고, 시민들이 체감할 수 있는 예산안을 편성했다.


이에 따라 내년도 예산규모는 일반회계의 경우 전년 대비 약 12.09%(607억원) 증가한 5627억원이며, 특별회계는 약 17.51%(140억 원) 증가한 940억원, 기금은 31억원이 감소한 357억원이다.


일반회계 세출예산을 기능별로 보면 일반 공공행정 및 안전분야 305억원(5%), 교육·문화·관광분야 517억원(9%), 환경분야 329억원(6%), 사회복지·보건분야 2349억원(42%), 농림해양수산분야 364억원(6%), 산업·중소기업·에너지분야 385억원(7%), 교통·물류 및 국토·지역개발분야 670억원(12%), 기타 분야에 708억원(13%)이 편성됐다.


주요 편성 사업으로는 동해사랑상품권 운영(캐시백) 40억원, AI팩토리 선도 프로젝트 지원 4억원, 논골담길 청년도담센터 조성 8억원, 신재생에너지 보급사업 14억원, 수소저장·운송 클러스터 구축 179억, 북평산업단지 경쟁력 강화사업 62억원, 공공임대형 지식산업센터 건립 16억원, 백세건강스포츠센터 건립 30억원, 재활용 선별시설 설치 41억원과 도심 돌리네 달빛길 조성 25억원 등이 포함됐다.


또한 무릉별유천지 웰컴센터와 라벤더 복합문화 공간 등 각종 관광시설 조성 사업에 50억원, 급경사지 붕괴위험 지역 정비에 48억원, 북평중학교~봉오마을 간 도로 개설 등 주요 도로 개설에 70억원, 도시재생 사업에는 180억원이 투입된다.


이외에도 동해시는 2026년 개최 예정인 제61회 강원특벽자치도민체육대회의 성공 개최를 위해 35억원을 편성했다. 시민과 선수들이 안전하고 쾌적한 환경에서 대회를 즐길 수 있도록 종목별 경기 운영, 안전관리, 관람객 편의 제공 등 체계적인 준비를 이어 갈 계획이다.


심규언 동해시장은 "정부의 회복과 성장을 위한 재정의 마중물 역할 강화라는 정책 방향에 맞춰, 어려운 시 재정 여건 속에서도 확장적 예산편성을 통해 시민체감형 생활 SOC 개선과 지역경제·복지 분야에 선택과 집중을 통한 효율적 투자를 추진해 '행복 동해'실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

