"챗GPT가 원하는 상품 찾아준다"…'쇼핑 리서치' 기능 도입

연말까지 무료 이용 가능

오픈AI는 챗GPT에 '쇼핑 리서치' 기능을 새로 도입했다고 25일 밝혔다. 쇼핑 리서치는 원하는 제품을 쉽게 찾을 수 있도록 사용자를 대신해 제품 조사를 해주는 챗GPT의 새 기능이다.

사용자가 쇼핑 리서치를 이용해 찾고 싶은 제품을 설명하면 챗GPT는 자연스러운 대화를 통해 제품을 찾아준다. 원하는 제품을 찾아야 할 때는 추가 질문을 통해 조건을 구체화하고, 챗GPT가 인터넷 전반을 조사해 맞춤형 추천을 몇 분 안에 제공하게 된다.

오픈AI는 챗GPT에 '쇼핑 리서치' 기능을 새로 도입했다고 25일 밝혔다. 오픈AI 제공

사용자는 스스로 여러 시간 동안 비교·검색하는 대신 주요 제품과 차이점, 장단점 등이 정리된 구매 가이드를 받아볼 수 있다. 오픈AI는 상품 정보를 신뢰할 수 있는 출처를 통해 가져오고, 해당 출처를 명확하게 표시한다고 강조했다.

쇼핑 리서치 기능이 전자제품과 뷰티, 홈&가든, 주방·가전, 스포츠·아웃도어 등 정보량이 많은 카테고리에서 유용할 것이라고 오픈AI는 설명했다.

이 기능은 무료버전과 유료버전인 플러스, 프로에 이용자 모두에게 순차적으로 배포되며, 연말까지 무제한 수준으로 이용할 수 있다. 아울러 사용자가 필요로 하는 정보를 알아서 제안해주는 초개인화 기능인 '챗GPT 펄스'와도 결합된다. 이를 통해 쇼핑 리서치는 이전 대화를 기반으로 개인화되면서도 능동적인 상품 추천이 가능할 것으로 보인다.





현재 쇼핑 리서치를 통해 찾은 상품을 구매하려는 경우 소매 업체 사이트로 바로 이동할 수 있다. 오픈AI는 앞으로는 지원되는 판매처에 한해 즉시 결제를 통한 직접 구매 기능도 제공할 예정이다.





