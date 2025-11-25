본문 바로가기
누리호 4차 발사, 광주과학관서 시민과 함께 본다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.25 09:40

27일 새벽 발사 맞춰 라이브 토크쇼 진행
박설현 교수·백두성 크리에이터 절차·기술 해설

국립광주과학관이 한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ) 4차 발사를 시민들과 함께 지켜보는 라이브 토크쇼를 27일 새벽 연다. 발사 전 과정을 생중계하고 전문가 해설을 더 해 우주 발사 현장을 실시간으로 체험할 수 있는 프로그램이다.

누리호 4차 발사, 광주과학관서 시민과 함께 본다 지난 2023년 3차 발사 때 나로우주센터에서 누리호가 성공적으로 날아오르고 있다. 한국항공우주연구원 제공
과학관은 누리호 4차 발사 예정 시각(27일 0시 54분~1시 14분)에 맞춰 토크쇼를 0시 30분부터 약 한 시간 동안 진행한다. 현장에서는 발사 장면을 함께 시청하며 패널과 질의응답을 주고받는 참여형 방식으로 꾸며진다.


패널로는 누리호 5차 발사 탑재 위성을 개발 중인 박설현 조선대 교수와 과학 크리에이터 백두성이 참여한다. 두 사람은 발사 절차, 기술적 특징, 임무 성격 등을 생중계 화면과 함께 설명한ㄴ다.


한국형 우주발사체 누리호는 우리 기술로 개발된 3단형 중형 발사체로, 2021년 첫 발사를 시작해 2022년 2차, 2023년 3차 발사를 성공적으로 수행했다. 이번 4차 발사에는 차세대 중형위성 3호를 비롯해 산·학·연이 제작한 큐브위성 12기 등 총 13기의 위성이 실린다. 탑재체 중량은 1,040㎏으로 3차 발사(500㎏)의 두 배 수준이며, 목표 고도는 600㎞다.

누리호 4차 발사, 광주과학관서 시민과 함께 본다 고흥 나로우주센터 조립동에서 연구진들이 누리호 4차 발사 총조립을 수행하고 있다.한국항공우주연구원 제공 연합뉴스

누리호는 1단에 75톤급 엔진 4기를 묶어 300톤 추력을 내며 약 63㎞까지 상승하고, 2단은 75톤급 엔진 1기로 258㎞까지 올라간 뒤, 3단 7톤급 엔진이 목표 궤도 안착을 담당한다.


윤요셉 광주과학관 연구원은 "새벽 시간에 진행되는 발사인 만큼 과학관에서 시민들과 함께 보내는 응원이 현장에도 잘 전달되길 바란다"며 "누리호의 도전을 함께 응원해달라"고 말했다.


행사는 온라인 사전 예약으로 참여할 수 있으며, 발사 일정이 연기될 경우 취소된다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

