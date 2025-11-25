광주 서구, 여성친화도시 성과공유회…안전 문화 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여성친화 공간 모니터링 등 사업 추진

광주광역시 서구는 지난 24일 광주광역시교육청학생독립운동기념회관에서 '2025년 여성친화도시 성과공유회'를 열고 한 해 동안의 돌봄·안전 문화 변화와 성과를 공유했다고 25일 밝혔다.

김이강 광주 서구청장이 24일 광주광역시교육청 학생독립운동기념회관에서 열린 ‘함께하는 돌봄, 가족이 웃는 서구’ 여성친화도시 성과공유회에서 우수활동가에게 표창을 수여한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

서구는 올해 돌봄의 성평등 실천과 지역 안전 문화 확산에 중점을 두고 ▲아빠돌봄 활성화 프로그램 ▲생활안전 역량 강화 사업 ▲여성친화 공간 모니터링 등 다양한 사업을 추진해 왔다.

특히 서구는 ▲아빠가 돌봄의 주체로 참여하는 파파보이스(아빠·자녀 중창단) ▲여성 대상 실습형 교육 셀프디펜스(여성 안전 자기방어 교육) 등 주민 주도형 프로그램을 통해 가족 돌봄과 여성 안전 역량을 강화하고 성평등 문화 확산에 기여했다.

또 ▲여성친화도시 시민참여단 운영을 통한 생활 속 불편 발굴·개선 ▲여성·가족친화마을 8곳 지정·운영 ▲안전골목 유지보수, 여성안심보안관, 안심택배함, 안심홈·키트 보급 등 생활밀착형 안전 인프라 구축을 통해 주민이 체감할 수 있는 성평등 정책을 실현하고 있다.

이날 성과공유회는 여성가족친화공동체, 시민참여단, 여성단체협의회 등 100여 명이 참석한 가운데 활동 영상 상영, 주요 사례 발표, 우수활동가 표창 등이 진행됐다.





김이강 서구청장은 "가족의 행복과 여성 안전, 양성평등 실현을 통해 주민이 안심하고 생활할 수 있는 여성친화도시 서구를 만들어 가는 것이 목표이다"며 "앞으로도 주민의 참여와 협력을 바탕으로 모두가 함께 누리는 성평등 도시 '착한 서구'를 만들어 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

