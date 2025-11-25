본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김정모 회장, '5D 조경' 혁신 통했다…'신검단 로열파크씨티Ⅱ' 세계 조경상

최서윤기자

입력2025.11.25 09:27

시계아이콘01분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

DK아시아, 세계 최고 권위 'IFLA 어워드' 수상
'빌라 데스테' 재해석한 리조트 시티 콘셉트
평당 380만원·강남 2배 하이엔드 조경 투자

DK아시아가 인천에 조성한 '신검단 로열파크씨티II' 단지 조경이 세계 조경계 인정을 받았다. 세계조경가협회(IFLA)가 주관하는 2025 IFLA 어워드에서 수상한 데 이어 국내 굿디자인 어워드까지 거머쥐며 조경 작품성과 디자인 완성도를 동시에 인정받았다는 평가다.


DK아시아는 최근 인도 뭄바이 지오 월드 컨벤션센터에서 열린 '2025 IFLA APR LA & LUMINARY AWARDS'에서 신검단 로열파크씨티II 조경으로 '아너러블 멘션(Honourable Mention)'을 받았다고 25일 밝혔다. IFLA는 세계 80여개국이 가입한 국제조경가 연맹으로 조경 분야에서 가장 권위 있는 상으로 꼽힌다.


김정모 회장, '5D 조경' 혁신 통했다…'신검단 로열파크씨티Ⅱ' 세계 조경상 김정모 DK아시아 회장. DK아시아
AD

이번에 DK아시아가 출품한 작품명은 '비욘드 그린 신검단 리조트 시티(Beyond Green Singeomdan Resort City)'다. DK아시아는 기존 오감 조경에 '시간(Time)'의 개념을 더한 세계 최초 '5D 조경'을 핵심 콘셉트로 내세웠다. 이는 기존 오감에 시간의 흐름을 추가한 것으로, 입주민들은 단지 안에서 계절과 시간의 변화를 체험하며 지속적인 리뉴얼을 통한 풍부한 조경을 경험할 수 있다. 또한 이탈리아 티볼리의 세계문화유산인 '빌라 데스테(Villa d'Este)'를 현대적으로 재해석하고 멀칭(Mulching) 기법을 적용했다. 이를 통해 시간의 흐름에도 변치 않는 영속성과 관리의 완성미를 구현했다.


조경에 평당 380만원 투입…강남 단지 2배 수준

DK아시아는 조경 완성도를 위해 이 단지(1500가구)에 평당 380만원 이상의 국내 최고 수준 공사비를 투입했다. 신도시 아파트 평균(100만원)의 3배가 넘고 강남권 재건축 단지인 반포 원베일리, 아크로리버파크, 압구정 메이플자이도 평당 160만~190만원 수준인 점을 감안하면 2배 이상이다. 이렇게 조성된 조경과 외부 공간은 국내외 건설사, 학계 등에서 직접 견학을 오는 수도권 대표 랜드마크로 자리매김했다.


신검단 로열파크씨티Ⅱ는 단지 중심축에 430m에 이르는 조형 수로를 조성했다. 국내 아파트 최초로 티 하우스 두 곳을 연결하는 55m 길이의 커낼워크(Canal Walk)를 조성해 품격 있는 산책을 즐길 수 있도록 했다. 단지를 가로지르는 수로는 풍요와 생명을 상징하는 로마 인문학의 유산으로 설계됐다.


여기에 100개의 분수와 함께 국내 아파트 단지 내 최대 규모인 높이 7m, 폭 12m의 유럽식 조각 분수가 장엄한 풍경을 완성했다. 은목서·동백 등 남부 지방 희귀수와 장미·수국 등 초화류도 일반 단지 대비 3배 밀도로 식재했다. 조경 설계는 DK아시아가, 시공은 삼성물산 리조트 부문(에버랜드)이 맡았다.


김정모 회장, '5D 조경' 혁신 통했다…'신검단 로열파크씨티Ⅱ' 세계 조경상 '신검단 로열파크씨티Ⅱ' 단지 내 티하우스와 조형 수로 야경 모습. DK아시아
하이엔드 브랜드 위상 강화…12월부터 체험 행사

앞서 신검단 로열파크씨티II는 이번 IFLA 어워드에 앞서 티 하우스 두 곳을 연결한 커낼워크 조경으로 국내 최고 권위의 2025 굿디자인 어워드를 받았다. DK아시아는 2023년 검암역 로열파크씨티의 컨시어지 라운지와 체육관으로도 굿디자인 어워드를 수상한 바 있다. 이로써 DK아시아의 '로열파크씨티' 브랜드는 한국기업평판연구소의 하이엔드 주거 브랜드 평판 순위에서 현대건설 '디에이치', 롯데건설 '르엘'과 함께 빅3에 올랐다.


DK아시아는 이번 수상을 계기로 다음 달 1일부터 일반인 대상 조경 체험 행사를 시작한다. 주말 사전 예약제로 운영하며, 호밀밭·황톳길(5.6㎞) 등 단지 내 시설을 개방한다는 계획이다. 방문객은 단지 안팎을 DK아시아의 트레일을 타고 둘러볼 수 있는 '로열 트레인 서비스'도 체험할 수 있다.


김정모 DK아시아 회장은 "세계조경가협회 수상은 DK아시아 조경 경쟁력이 세계 무대에서 공식적으로 인정받은 성과"라며 "시간의 개념을 도입한 5D 조경과 빌라 데스테의 현대적 해석, 멀칭 기법을 정교하게 결합해 창의성과 전문성이 만난 결과물로 세계 조경 트렌드를 선도하는 새로운 기준을 제시했다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 회장은 "자연과 예술, 입주민 삶이 완벽하게 조화를 이루는 진정한 5D 조경 철학을 바탕으로 혁신과 선도적 투자를 이어갈 것"이라며 "로열파크씨티를 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶이 구현되는 대한민국 최초 프리미엄 리조트이자 한국을 대표하는 하이엔드 주거 브랜드로 확고히 자리매김하겠다"고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기