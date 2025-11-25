캐릭터라인, 죽전 신세계 사우스시티서 캐릭터 팝업스토어 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐릭터라인을 운영하는 캐릭터상품 전문 유통기업 이가라인이 25일부터 한 달여간 죽전 신세계백화점 사우스시티 4층에서 '코우펜짱 캐릭터 상품'을 메인으로 팝업스토어를 오픈한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어에서는 이가라인이 판매하고 있는 산리오, 스누피, 디즈니, 포켓몬, 먼작귀, 핑구, 미피, 짱구는못말려, 톰과제리 등 다양한 캐릭터 상품들을 선보일 예정이다. 특히 지난 성수동 팝업에서 꾸준한 인기를 입증했던 '스누피' 캐릭터 상품들을 다양하게 선보일 예정이며, 랜덤피규어, 쿠지 등 블라인드 상품 등을 전면에 배치해 연말 특수를 공략한다는 전략이다.

팝업스토어 운영시간은 백화점 운영시간인 주중(월-목) 10시 30분부터 오후 8시, 주말(금-일) 10시 30분부터 오후 8시 30분까지이다. 기간 중 3만원 이상 구매고객에게는 톰과제리 틴케이스를, 5만원 이상 구매고객에게는 코우펜짱 종이쇼핑백을 증정하는 프로모션을 진행하고, 수능이 끝나고 맘 편히 쇼핑을 즐길 수 있는 수험생들을 대상으로 깜짝 이벤트가 준비되어 있다. 또한, 최대 80%까지 할인된 상품을 랜덤박스로 구성해 고객들의 선택에 다양성을 제공한다.





이지영 리테일팀장은 "팝업 성지인 성수동에서 대박난 상품들을 확보해 다양한 지역에서 핫한 상품들을 고객들께 선보이는 것이 캐릭터라인 팝업의 장점"이라며, "연말까지 충청, 울산, 광주 등 다양한 지역과 공간에서 폭넓은 캐릭터 매니아 층이 편하게 원하는 상품을 구매할 수 있도록 하겠다"고 포부를 밝혔다.





