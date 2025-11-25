본문 바로가기
굿피플, 대교에듀캠프와 경계선 지능 아동 교육지원 맞손

이경호기자

입력2025.11.25 09:23

굿피플, 대교에듀캠프와 경계선 지능 아동 교육지원 맞손 왼쪽부터 대교에듀캠프 방형식 대표이사와 굿피플 이용기 회장이 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다. 굿피플
굿피플(회장 이용기)은 대교에듀캠프(대표이사 방형식)와 '경계선 지능 아동 교육지원사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.


양 기관이 함께하는 '경계선 지능 아동 교육지원사업'은 기초학습 결손과 정서적 어려움을 겪기 쉬운 경계성 지능 아동에게 맞춤형 교육을 제공해 인지 발달을 돕고, 기초학습 향상과 사회성을 강화하는 것을 목표로 한다.


이번 협약에 따라 대교에듀캠프의 느린 학습자 전문 브랜드 '마이페이스' 프로그램이 사업에 적용된다. '마이페이스'는 아동의 학습 속도와 성향을 세밀하게 진단해 개인별 특성에 기반한 학습을 제공하는 데 강점을 지닌 프로그램이다.


양 기관은 앞으로 ▲경계선 지능 아동의 정확한 상태 진단 ▲주 1회 수준별 기초학습 코칭 제공 ▲사업 참여 아동의 학습·정서 변화 사후 점검 등 체계적인 지원 시스템을 구축하며 협업해 나갈 예정이다.


방형식 대교에듀캠프 대표이사는 "이번 굿피플과 협약을 통해 경계선 지능 아동들에게 보다 전문적이고 실질적인 교육 서비스를 제공할 수 있게 되어 의미가 크다"며 "앞으로도 더 많은 아동들에게 긍정적인 영향을 미치고 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.


이용기 굿피플 회장은 "경계선 지능 아동에게 필요한 지원은 단순한 지식 전달을 넘어 정서·심리적 안정까지 포함하는 종합적 접근이 필요하다"며 "대교에듀캠프와 함께 경계선 지능 아동에게 꼭 필요한 맞춤형 교육 지원 펼쳐 건강하게 성장할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

