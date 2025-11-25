본문 바로가기
"미리 경험하는 사회생활"…삼척시, 겨울방학 대학생 아르바이트 운영

이종구기자

입력2025.11.25 09:20

28일부터 12월 7일까지 접수
시청 누리집 통해 신청 가능

강원도 삼척시가 겨울방학을 맞아 지역 대학생들에게 사회생활 경험과 학비 마련의 기회를 제공하기 위해 '2026년 동계 대학생 아르바이트' 참여자를 모집한다.

"미리 경험하는 사회생활"…삼척시, 겨울방학 대학생 아르바이트 운영 삼척시청 전경.
모집 인원은 총 185명이며, 일반선발 59명, 특별선발 15명(사회적 약자 등 9명, 강원대 총장 추천 6명), 지역선발 111명으로 나누어 선발할 계획이다.


신청 자격은 모집 공고일 기준으로 본인 또는 부모(친권자·후견인 포함)의 주민등록 주소가 삼척시로 되어 있는 대학 재학생(휴학생 포함)이다.


11월 28일부터 12월 7일까지 삼척시청 누리집(홈페이지) 시민참여 메뉴를 통해 온라인으로 신청하면 된다. 본인 명의의 휴대전화가 없는 경우에 한해 12월 5일 오후 6시까지 삼척시청 총무과를 방문하여 접수할 수 있다.


선발된 대학생은 2026년 1월 5일부터 2월 15일까지 3개 기수로 나누어 기수별 2주간 근무한다. 근무지는 시청 및 읍면동 행정복지센터, 도서관을 비롯해 환선굴, 해양레일바이크, 해상케이블카 등 주요 관광지와 복지시설 등 34개소이며, 행정업무 보조, 관광지 현장 지원, 시설물 관리 등의 업무를 수행하게 된다.


급여는 2026년 최저시급(1만320원)보다 높은 시간당 1만400원을 적용하여 1일 8시간 기준 8만3200원을 지급하며, 만근 시 주휴수당이 포함된다.


선발 대상자는 12월 11일 오전 10시 공개 전산 추첨을 통해 확정하며, 같은 날 오후 6시 시청 누리집을 통해 결과를 발표할 예정이다.


자세한 사항은 삼척시청 총무과로 문의하면 된다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

