폴란드 "전국민 군사훈련" 발표…고개드는 유럽 징병제

이현우기자

입력2025.11.29 06:30

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폴란드, 주말마다 민간인 군사훈련
독일 "군대 지원자 부족시 강제징집"

폴란드 "전국민 군사훈련" 발표…고개드는 유럽 징병제 지난 6월 폴란드군의 자발적 군사훈련 프로그램에서 여성 참가자가 군사훈련을 받고 있다. 로이터연합뉴스
폴란드 정부가 러시아의 침공에 대비해 전 국민을 대상으로 군사훈련을 실시한다고 밝힌 가운데 독일과 프랑스 등 유럽 전역에서 징병제 부활 바람이 불고 있다. 올초 우크라이나 전쟁 휴전 기대감에 수면 아래로 가라앉았던 징병제 논의가 휴전협상 교착과 함께 다시 부상한 것이다. 다만 청년층을 중심으로 징병제에 대한 반감이 매우 크고, 유사시 적군과 교전 의사를 밝힌 국민들의 숫자도 적은 상황이다.

폴란드, 민간인 40만명 대상 군사훈련 실시…"토요일마다 훈련"
폴란드 "전국민 군사훈련" 발표…고개드는 유럽 징병제 AFP연합뉴스

폴란드 국방부는 지난 22일(현지시간)부터 민간인을 대상으로 주말마다 기초군사훈련을 실시하는 일명 '준비 태세 프로그램'을 시범운영하고 있다. 주로 사격 및 기본 전투기술과 함께 방독면 사용법, 생존기술, 화재 시 안전 대응과 응급처치 등을 교육한다. 국방부는 "매주 토요일마다 자원자를 받아 군사훈련을 실시하고 있으며 2027년까지 40만명의 민간인을 훈련할 계획"이라고 밝혔다.


폴란드에서는 올여름부터 실제 군사 훈련장에서 18~64세 민간인을 대상으로 각종 무기를 동원한 자발적 훈련을 벌이기도 했다. 현재까지 정치인, 사무직 인원을 포함해 4만명의 민간인이 훈련에 참여했다. 러시아의 침공 우려가 커지자 남녀 모두 자발적 군사훈련에 적극적이다.


국방비 지출 규모도 빠르게 늘리고 있다. 올해 폴란드의 국방비 지출 비율은 국내총생산(GDP) 대비 4.48%로 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입국 중 가장 높다. 폴란드는 이를 5% 이상까지 높이고 현역 병력도 현재 21만6000명에서 2029년 30만명으로 늘린다는 계획이다.

독일·프랑스 논란 속 징병제 부활 예고…"지원자 부족하면 강제징집"
폴란드 "전국민 군사훈련" 발표…고개드는 유럽 징병제 AP연합뉴스

유럽 전역에서도 러시아의 침공 가능성에 대비한 징병제 부활 목소리가 커지고 있다. CNN에 따르면 지난 23일(현지시간) 독일 연립정부 내에서 병력확충을 위한 병역제도 개편 합의가 이뤄졌다. 현역 상비군 병력을 현재 18만명에서 2035년까지 26만명으로 늘리고 예비군도 20만명을 확보하기로 결정했다.


이와 함께 자발적 입대를 늘리기 위해 군 복무자 월급을 2600유로(약 300만원)로 기존보다 450유로 인상하고, 추가 수당과 교육 혜택을 제공하기로 합의했다. 다만 자발적 입대자가 충분치 못해 병력 충원이 어려운 경우 정부가 강제징집을 할 수 있는 권한이 추가됐다. 내년부터 독일의 모든 18세 이상 남성은 '군 복무 의향 조사'를 의무적으로 제출해야 하고, 2027년부터는 건강검진도 의무화된다.


프랑스도 각종 논란 속에서 자발적 군 복무제 도입을 추진한다고 밝혔다. 연간 1만~5만명 규모로 모집해 현재 20만명인 모병제 상비군과 함께 자원자들을 군대에 배치하는 방식이다. 프랑스는 1997년 징병제를 폐지하고 모병제로 전환했으며, 최근 러시아의 침공 우려와 함께 징병제 부활 논의가 검토됐지만 정치권의 논란 끝에 자발적 군 복무제를 실시하기로 합의했다.


크로아티아는 이미 징병제를 재도입했다. 크로아티아는 2008년 모병제로 전환했었으나 지난 10월24일 남성 의무복무제도 재도입 법안 통과로 징병제를 되살렸다. 이에 따라 2007년생들부터 징집 대상자로 분류돼 올해 연말까지 징병검사를 받고 기본군사훈련에 들어간다.

우크라戰 휴전협상 교착에 커진 안보 우려…청년층 설득이 과제 
폴란드 "전국민 군사훈련" 발표…고개드는 유럽 징병제 로이터연합뉴스

유럽에서 병역법 개정을 서두르는 이유는 우크라이나 전쟁이 더 길어지고 러시아의 테러 위협도 커지고 있기 때문이다. 지난 17일 폴란드에서 우크라이나로 군수물자를 싣는 동부지역 철도에서 러시아가 배후로 추정되는 폭발사건이 일어났고, 폴란드와 루마니아에 이어 네덜란드와 벨기에, 프랑스 상공에서 무인기(드론)이 잇따라 출몰하며 안보 우려가 매우 커졌다.


유럽 국가들은 이러한 행위 자체가 러시아의 하이브리드전(Hybrid warfare)의 일환으로 보고 있다. 하이브리드전은 직접적인 군사 공격이나 작전은 자제하면서 사이버 공격, 허위정보 확산, 선거 개입, 인프라 파괴 등 독립적인 테러를 가장한 군사 활동을 혼합해 벌이는 전쟁을 뜻한다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU)집행위원장은 최근 유럽의회 연설에서 "러시아가 유럽을 상대로 하이브리드 전쟁을 벌이고 있다"며 "러시아의 목적은 유럽에 분열의 씨앗을 뿌리려는 것"이라고 주장했다.


다만 여전히 징병제에 대한 청년층의 반감 때문에 설득 없이는 징병제 재도입에 어려움이 클 것이란 우려가 나오고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 "지난해 갤럽의 여론조사에서 EU 시민 중 전쟁이 나면 조국을 위해 싸우겠다고 응답한 사람은 30% 미만이었고, 미국도 42%에 그쳤다"며 "전쟁 경험은 물론 군 복무 경험도 전무한 세대들에게 복무 의지를 심어주는 데는 상당한 시간과 장기간의 논의가 필요할 것"이라고 지적했다.




이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

