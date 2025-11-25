호서대, 충남 청소년 해외 어학연수 운영기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 1~2월 필리핀 발랑가시 BGC센터에서 집중 어학·문화교류 연수 진행

호서대학교가 충남 청소년 해외 어학연수 '큰길(CNGYL) 프로그램' 운영기관으로 선정됐다. 선발된 학생들은 오는 2026년 1~2월 필리핀 바탄주 발랑가시의 BGC센터에서 집중 어학연수와 문화교류 활동에 참여한다.

호서대는 충남도와 충남평생교육인재육성진흥원이 주관하는 충남 청소년 해외 어학연수 사업 '큰길(CNGYL) 프로그램'의 운영기관으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

큰길 프로그램은 충남 지역 고등학생을 대상으로 수준별 영어교육과 현지 문화교류 활동을 제공하는 공공형 해외 어학연수 사업이다.

연수는 2026년 1~2월 필리핀 바탄주 발랑가시에 위치한 BGC센터에서 진행되며, 집중 어학 수업, 현지 대학 연계 활동, 지역 학교 교류, 문화 체험 프로그램 등으로 구성된다.

에어로케이항공은 저소득층, 다문화가정, 농어촌가정 학생들이 경제적 부담이 없도록 항공료를 지원한다.

발랑가시는 필리핀 내 교육·행정 중심지로, 치안 안정성과 청소년 보호 환경이 확보된 지역으로 평가된다. BGC센터는 1:1 수업을 포함한 집중 영어 교육 체계, 기숙형 생활시설, 의료 서비스 지원 체계를 갖추고 있다.

이를 위해 호서대는 학생 안전관리, 연수 모니터링, 생활지도, 진로교육 프로그램, 귀국 후 성과 연계 활동 등 전 과정을 지원하는 체계를 마련했다.

김홍열 부총장은 "프로그램의 안전성과 학습효과를 위해 현지 운영부터 귀국 후 진로 연계까지 통합 지원 체계를 확보했다"고 밝혔다.





장명균 사업총괄 교수는 "연수 과정에서 수집되는 학습·진로 데이터를 기반으로 지속 지원 프로그램을 운영할 계획"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

